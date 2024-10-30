Novartis: 21 μηνύσεις πολιτικών κατά των μέχρι πρότινος προστατευόμενων μαρτύρων

Της Έλενας Γαλάρη

Στα χέρια δύο εισαγγελέων πρωτοδικών της Αθήνας βρίσκονται 21 μηνύσεις πολιτικών προσώπων, οι οποίοι στρέφονται σε βάρος των δύο μέχρι πρότινος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, που ανασύρθηκαν από το αρχείο, μετά τον αποχαρακτηρισμό τους, ως μάρτυρες του δημοσίου συμφέροντος από την Οικονομική Εισαγγελία.



Οι μηνύσεις θα διερευνηθούν από τους δύο εισαγγελείς με κατεπείγουσες διαδικασίες, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων είναι ορατός. Και αυτό διότι τον Νοέμβριο του 2025 συμπληρώνεται η 8ετία και επέρχεται παραγραφή για τις πρώτες μηνυόμενες πράξεις και το Φεβρουάριο του 2026 για τις τελευταίες.



Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες αναμένεται να κληθούν σε εξηγήσεις από τους εισαγγελείς το επόμενο διάστημα.

Η απόφαση "σταθμός"- όπως χαρακτηρίστηκε- της Οικονομικής Εισαγγελίας για την άρση του καθεστώτος προστασίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης, δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η άρση της προστασίας μαρτύρων, είναι μία πρόσφατη ρύθμιση που προέκυψε από την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και ισχύει μόλις πέντε μήνες, από τον περασμένο Μάιο και έδωσε έκτοτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, τη δυνατότητα να επανεξετάζει το καθεστώς προστασίας και να κρίνει είτε για την άρση, είτε για τη συνέχειά του.

