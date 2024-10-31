του Γιάννη Ανυφαντή

Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση για την τοποθέτηση του Δημήτρη Σωτηρόπουλου στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς μετά την απόρριψη της πρότασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Διάσκεψη των Προέδρων, ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στην σκληρή κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου για την στάση του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε στην μη εκλογή νέου Συνηγόρου, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διερωτάται:

«Δυόμισι χρόνια τι κάνατε; Εδώ υπάρχει μια υπόθεση που ελέγχεται (σ.σ. ναυάγιο της Πύλου). Να έρθει την επιτροπή ο Συνήγορος να μας πει που βρίσκεται η έρευνα, να ολοκληρώσει σε ένα εύλογο διάστημα και να γίνει η αλλαγή. Γιατί βιάζεστε;». «Έρχονται πολλά πράγματα με φόρα, με φορά έρχεται η απαξίωση των θεσμών, οι ανισότητες, η ακρίβεια, η παρακμή της υγείας γι’ αυτό θα έρθει με φόρα το ΠΑΣΟΚ να λυτρώσει τον ελληνικό λαό», τόνισε με νόημα ο Ν. Ανδρουλάκης, χρησιμοποιώντας την έκφραση με την οποία του απευθύνθηκε ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.

«Προτάθηκε ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Έχετε αντίρρηση ως προς το πρόσωπο; Θεωρείτε ότι είναι ένας μη ακέραιος άνθρωπος; Γιατί δεν μας το είπατε αυτό», διερωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης, ξεκαθαρίζοντας πως η πρόθεση του Προέδρου της Βουλής να εκκινήσει την διαδικασία αντικαταστάσεως έγινε πριν ανατεθεί στην ανεξάρτητη αρχή η διερεύνηση της υπόθεσης. «Κάνετε κάτι βαθιά προσβλητικό για το ρόλο των ανεξαρτήτων αρχών, φανερώνει το είδος της αντιπολίτευσης που θέλετε να κάνετε. Όχι μόνο διάλογο και συνεννόηση δεν επιδιώκετε αλλά γίνεστε ολοταχώς ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Υπ. Επικρατείας, καταλογίζοντας στο ΠΑΣΟΚ μη ώριμη στάση απέναντι σε μία πρόταση ενός διακεκριμένου καθηγητή.

«14 μήνες δεν κάνατε τίποτα. Το πρόσωπο το ακούσαμε τον Ιούλιο, άρα επί της ουσίας 2 χρόνια δεν κάνατε τίποτα», τόνισε παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη θέση της Χαριλάου Τρικούπη για πρόσκληση του νυν Συνηγόρου του Πολίτη κ. Ποττάκη, προκειμένου να ενημερώσει την Διάσκεψη για την έρευνα της Πύλου. «Η πρόταση σας ποια είναι; να καθυστερήσει και άλλο;» ανταπάντησε ο Μάκης Βορίδης, θέτοντας εκ νέου ερώτηση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Από την στιγμή που δεν έχετε αντίρρηση στο πρόσωπο, τότε γιατί δεν το ψηφίζετε;».

