Δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

Εξωφρενικό ποσό χρημάτων ζητά η Ρωσία από μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως. Η εταιρεία δεν είναι άλλη από την Google.

Η Google χρωστάει στο Κρεμλίνο 2 ρούβλια, τα οποία ακολουθούνται από 36 μηδενικά, αφού αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμα που επιβάλλονται για τον αποκλεισμό φιλορωσικών καναλιών στο YouTube, όπως μεταδίδει το CNN.

Το εξωφρενικό ποσό ανέρχεται στα 20 decillion ή περίπου 20 δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια δολάρια. Το μέγεθος του ποσού ξεπερνά αυτό της παγκόσμιας οικονομίας.

Στα 110 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) φαίνεται συγκριτικά μέτριο. Η μητρική Alphabet της Google, εν τω μεταξύ, έχει αγοραία αξία περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το ρωσικό κρατικό μέσο TASS ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το ρωσικό δικαστήριο διέταξε νωρίτερα την Google να αποκαταστήσει τα κανάλια στο YouTube - αρκετά από τα οποία έχουν αποκλειστεί από το 2022 - διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενες κατηγορίες, με τις κυρώσεις να διπλασιάζονται κάθε εβδομάδα.

Ερωτηθείς για τη μήνυση κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παραδέχτηκε ότι «δεν μπορεί καν να προφέρει σωστά αυτό το ποσό», αλλά είπε ότι πρόκειται για έναν «ηχηρό συμβολισμό». Η Google «δεν πρέπει να περιορίζει τις ενέργειες των ραδιοτηλεοπτικών μας φορέων στην πλατφόρμα της», πρόσθεσε.

Το CNN επικοινώνησε με την Google για σχόλια. Στα τριμηνιαία κέρδη που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία αναφέρθηκε σε «συνεχή νομικά θέματα» που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

«Μας έχουν επιβληθεί δικαστικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν επιβαρυντικές ποινές σε σχέση με διαφωνίες για τον τερματισμό λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόκεινται και οι ίδιοι σε κυρώσεις», δήλωσε η Google. «Δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι συνεχιζόμενες νομικές υποθέσεις θα έχουν σημαντική αρνητική επίδραση (στα κέρδη).»

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Google περιόρισε τις δραστηριότητές της στη χώρα, αλλά δεν κατάφερε να αποχωρήσει εντελώς, σε αντίθεση με πολλές άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Πολλές από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της Αναζήτησης και του YouTube, συνεχίζουν να είναι διαθέσιμες στη χώρα.

Μήνες μετά την εισβολή, η θυγατρική της Google στη Ρωσία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και διέκοψε τις περισσότερες εμπορικές της δραστηριότητες αφού η κυβέρνηση κατέλαβε τον έλεγχο των τραπεζικών της λογαριασμών.

Πηγή: skai.gr

