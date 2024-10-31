Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στη Χάιφα που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Συνολικά, επτά άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από επιθέσεις σε ισραηλινά εδάφη.
Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σειρήνες ήχησαν και πάλι στην Χάιφα και τις γύρω κοινότητες, προειδοποιώντας για εισερχόμενες ρουκέτες.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρουκέτα κοντά στο Κιριάτ Ατά, λίγο έξω από τη Χάιφα, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom.
Οι δύο, μια γυναίκα 60 ετών και ένας άνδρας γύρω στα 30, δηλώθηκαν ως νεκροί αφού βρέθηκαν σε αγροτική περιοχή κοντά στο Gilam Junction.
Επίσης, ένας 70χρονος μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.
Οι συναγερμοί έρχονται αφότου πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίτερα σήμερα όταν ένας πύραυλος έπληξε μια ομάδα αγροτών κοντά στη Μέτουλα.
