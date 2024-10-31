Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι εάν εξακολουθήσουν οι δικηγόροι να παραμένουν απλήρωτοι από την Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τότε θα συνεχιστεί η αποχή από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Μητρώο Ασύλου, με κυριότερο την εδώ και ένα χρόνο μη πληρωμή τους, αναφέρθηκαν σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός και Μιχάλης Καλαντζόπουλος αντίστοιχα και η σύμβουλος Χρυσούλα Μαρινάκη.

Αναφέρθηκε ότι οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Μητρώο Ασύλου, δεν έχουν εξοφληθεί από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι τα χρηματικά κονδύλια προέρχονται σε συντριπτικό ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρ΄ όλα αυτά το υπουργείο «επιλέγει να προτεραιοποιεί πληρωμές εργολάβων και προμηθευτών και όχι των δικηγόρων που παρέχουν, όπως είναι υποχρεωμένη η ελληνική πολιτεία, βάσει των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η χώρα δωρεάν νομική συνδρομή σε δεύτερο βαθμό σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς».

Επιπρόσθετα, οι δικηγόροι που απασχολούνται στο Μητρώο Ασύλου, «καλούνται να αποδίδουν ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος επί ποσών τα οποία δεν τους έχουν καταβληθεί και μάλιστα αναγκάζονται να καταβάλλουν και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ προκειμένου να εκδοθούν οι ζητούμενες από την υπηρεσία ενημερότητες».

Επίσης, αναφέρθηκε ότι κατά την διάρκεια συνάντησης αντιπροσωπείας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Μάνο Λογοθέτη, ο τελευταίος δεσμεύτηκε ότι θα εξοφληθούν άμεσα τα οφειλόμενα στους δικηγόρους, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει ορισθεί ο ακριβής χρόνος καταβολής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

