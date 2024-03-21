Λογαριασμός
Συνομιλία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: «Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία»

«Η πρόσφατη επίσκεψη μου στην Ουκρανία υπογράμμισε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη της αναβάθμισης της βοήθειας μας», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός

«Συνομίλησα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει των σημερινών συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτηση του στο «Χ» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πρόσφατη επίσκεψη μου στην Ουκρανία υπογράμμισε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη της αναβάθμισης της βοήθειας μας. Χαίρομαι, επίσης, γιατί διαπιστώνω ότι η Ουκρανία κάνει σταθερή πρόοδο σχετικά με την υποψηφιότητα της ως κράτος-μέλος της Ένωσης», σημείωσε ο ίδιος.

