Συνομιλία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: «Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία»

«Συνομίλησα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει των σημερινών συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτηση του στο «Χ» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πρόσφατη επίσκεψη μου στην Ουκρανία υπογράμμισε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη της αναβάθμισης της βοήθειας μας. Χαίρομαι, επίσης, γιατί διαπιστώνω ότι η Ουκρανία κάνει σταθερή πρόοδο σχετικά με την υποψηφιότητα της ως κράτος-μέλος της Ένωσης», σημείωσε ο ίδιος.

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today's #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 21, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.