Το νέο think tank τεχνολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το νέο think tank τεχνολογίας παρουσίασαν μέσω του λογαριασμού Τικ Τοκ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, η Διάνα Βουτυράκου μαζί με τον συντονιστή των τομέων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Σαρακιώτη.

Συγκεκριμένα παρουσίασαν τους εξής επιστήμονες που το συγκροτούν:

Γιάννης Πέρος. Είναι μέλος της ΜENSA από το 2011 και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Από το 2022 δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τεχνολογίας στον οποίο σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάζεται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών ως Senior Data Analyst.

Σωτήρης Ζήκας. Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον τομέα της Νευροσυμβολικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως μηχανικός και αναλυτής δεδομένων στον τομέα της Ενέργειας και Τεχνολογίας στο Βερολίνο.

Νίκος Χρόνης. Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Αντικείμενο Ερευνητικής δραστηριότητας η Μικρο/Νανο Τεχνολογία με εφαρμογή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Έχει 20ετές διδακτικό και ερευνητικό έργο σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής.

Θεοδώρα Σπανοστάθη Σαουντερς. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 40 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στην Αεροπορική Βιομηχανία. Με παρουσία στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ως επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα μηχανικών του Πανεπιστημίου UNH (University of New Haven) και με πιστοποιητικό σπουδών στην μηχανική συστημάτων από το MIT.

Βιολέτα Κόρδατζη. Μηχανικός με εξειδίκευση στον τομέα της Αυτοκίνησης. Έχει αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Cranfield University και έχει MBA από το Imperial College. Ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων και τη μηχανική μάθηση.

Βασίλης Παπαλαζάρου. Σπούδασε Βιολογία στο ΕΚΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Μοριακή Παθολογία και Γενετική από το Queen Mary University of London και έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Βιοϊατρική Μηχανική κατέχοντας υποτροφία από την Cancer Research UK. Εργάστηκε στο CRUK Beatson Institute στη Σκωτία και σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Francis Crick Institute στο Λονδίνο.

«Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει στο αύριο. Η τεχνολογία είναι το αύριο. Και οι άνθρωποί της θα βρίσκονται μαζί μας στην πρώτη γραμμή, για την Ελλάδα που θέλουμε», ανέφεραν.

