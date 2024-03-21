Ανδρουλάκης: Ψηφίζουμε την αγορά των νέων Canadair

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, χαρακτήρισε την προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair ως «πολύ σημαντικό βήμα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας της χώρας μας».

«Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Ιταλία θα παραγγείλουν 24 νέου τύπου Canadair εκ των οποίων τα μισά, 12 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα αγοραστούν με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και το RescEU. Από τα 7 που θα αγοράσουμε εμείς, τα 2 θα τα προμηθευτούμε μέσω του RescEU χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ ο ελληνικός λαός μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος της προμήθειας κατά 30%» σημείωσε.

Ο Ν. Ανδρουλάκης εξέφρασε την υπερηφάνειά του καθώς, όπως υπενθύμισε, «συνέβαλε από το 2018, ως εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η ΕΕ να δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στις χώρες του Νότου που κάθε χρόνο δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι το 2018 «το Συμβούλιο και κράτη-μέλη ήταν αντίθετα στη δημιουργία του RescEU και αντιδρούσαν στο να πληρώσει η ΕΕ την αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών για τις χώρες του Νότου».

«Όμως με συστηματική προσπάθεια και τη σημαντική συμβολή του κ. Στυλιανίδη ως αρμόδιου επιτρόπου καταφέραμε να δημιουργηθεί το RescEU μια πανευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων, όπως πυροσβεστικά αεροπλάνα, ελικόπτερα, ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός που θα αγοραζόταν με ευρωπαϊκά χρήματα» ανέφερε ο Ν. Ανδρουλάκης προσθέτοντας «ποιος θα φανταζόταν τότε ότι αυτά θα γίνονταν τόσο επίκαιρα μετά από κάποια χρόνια με την παγκόσμια περιπέτεια της πανδημίας οπότε και αποδείχθηκε έμπρακτα η αξία αυτού του μηχανισμού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι ο πρωθυπουργός «παρουσιάζει την προμήθεια αυτών των αεροπλάνων ως το απόλυτο μέσο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών» και επισήμανε ότι «πράγματι συμβάλλουν πολύ, όμως υπάρχουν και επιφυλάξεις και "γκρίζα" σημεία στη σύμβαση».

«Εμείς, όμως, θα ψηφίσουμε αυτή τη σύμβαση γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό το βήμα από τη χώρα μας και άλλα ευρωπαϊκά κράτη» είπε.

Ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε στην ομιλία του, επιμένοντας στη σημασία του, το ζήτημα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, υπενθυμίζοντας στην Ολομέλεια της Βουλής ότι «πέρσι παρά την μεγάλη δύναμη αντιμετώπισης των πυρκαγιών και την ύπαρξη λιγότερων εστιών από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είχαμε από τους χειρότερους απολογισμούς με πάνω από 1.600.000 στρέμματα καμένης γης».

Σημείωσε, ακόμα, ότι «η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι συνεχώς μια δικαιολογία που υπονομεύει το τελικό αποτέλεσμα γιατί δεν υπάρχει η βούληση της πρόληψης».

Αναφέρθηκε στον σημαντικό αγώνα που δίνουν κάθε καλοκαίρι οι πυροσβέστες, που «δεν μπορούν, όμως, να τα κάνουν όλα μόνοι τους» και τόνισε την αναγκαιότητα καλύτερου και κυρίως έγκαιρου σχεδιασμού.

«Απαιτείται ουσιαστική αναβάθμιση των σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δεν είναι μόνο τα δύο Canadair, ούτε οι εκατοντάδες πυροσβέστες που έρχονται δωρεάν. Είναι πολύ περισσότερα. Μπορούν να εξεταστούν τα σχέδια πολιτικής προστασίας και να προτείνει ο Μηχανισμός αλλαγές με βάση τις βέλτιστες πρακτικές» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για την πρόληψη».

Εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι «το μόνο που κάνει είναι να πετά το μπαλάκι των ευθυνών από το υπουργείο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πίσω στο υπουργείο».

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα καθώς «ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή των νέων Canadair αφού οι παραγγελίες πρέπει να υπογραφούν και από τα υπόλοιπα κράτη».

«Διορθώστε τα λάθη σας, μην τα κρύβετε όπως και σε άλλα ζητήματα, κάτω από το "χαλάκι". Το "χαλάκι" των φυσικών καταστροφών δεν χωράει πια από κάτω του ευθύνες. Πρέπει να γίνουν πράξεις. Η προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας πρέπει να γίνει εθνική προτεραιότητα. Αντί να κλαίμε και να κλαίτε κάθε καλοκαίρι πάνω από τα καμένα, καλό θα είναι να υπάρχει μια εθνική συμφωνία για το πώς η χώρα θα πορευθεί τα επόμενα 10 με 15 χρόνια μέσω της κλιματικής κρίσης που θα κλιμακώνεται. Δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, είναι ευθύνη όλων των κομμάτων, διότι αφορά τις επόμενες γενιές. Εμείς στηρίζουμε την αγορά αυτών των εναέριων μέσων, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και εμείς είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε γι' αυτά κυρίως στο επίπεδο πρόληψης» κατέληξε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

