Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απαντούν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να μάθουν να διαβάζουν καλύτερα τις απαντήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Συνιστούμε στον ΣΥΡΙΖΑ να μάθει να διαβάζει καλύτερα τις απαντήσεις στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Σπίρτζης κάνει μια κίνηση εκ του ασφαλούς, αφού γνωρίζει ότι δεν θα έχει ποινικές συνέπειες», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές και συνεχίζουν:

«Και αυτό λόγω του ότι η αλλαγή της επίμαχης διάταξης έγινε μετά το 2019 επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου και οι «άτυπες πηγές» του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχονται ότι το Σύνταγμα προβλέπει και «την συγκρότητηση επιτροπής παρά την παραγραφή». Κοινώς, η λέξη «κλειδί» είναι παραγραφή στην προκειμένη περίπτωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.