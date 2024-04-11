Συνεχίζουν τις προκλήσεις τα τουρκικά ΜΜΕ: «Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας»

Με δυναμικό τρόπο η Άγκυρα επαναφέρει το θέμα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών.

Τη σκυτάλη πήραν τα τουρκικά ΜΜΕ που αναφέρουν ότι «η Άγκυρα υπενθύμισε πως στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας».

Τηλεοπτικό δίκτυο ΝΤV: «Συνεχίζουμε με την ελληνοτουρκική ένταση. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε με γραπτή ανακοίνωση στα σχέδια της Ελλάδας γιια τη δημιουργία θαλασσιων πάρκων σε Ιόνιο Αιγαίο Πέλαγος. Στην ανακοίνωση τονίστηκε πως η δημιουργία θαλασσιου πάρκου στο Αιγαιο, για την Τουρκία δεν θα δημιουργεί νομικά αποτελέσματα. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως υπάρχει βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών αλλά τονίζεται πως η Ελλάδα εκμεταλλεύεται τα περιβαλλοντικά ζητήμαυα. Επίσης έγιναν συστάσεις στην Ελλάδα να μην χρησιμοποιεί η Ελλάδα για το δικό της όφελος, το θέμα των νησιών , νησίδων και βραχονησῖδων που η κυριαρχία τους δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με συνθήκες».



Τηλεοπτικό δίκτυο ULUSAL: «Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών γίνεται αναφορά στη βελτίωση των σχέσεων αλλά αναφέρεται ότι «η Ελλάδα και πάλι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ζητήματα του περιβάλλοντος. Και τονίστηκε πως δεν θα γίνουν αποδεκτά τετελεσμένα που θα επιχειρηθούν σε αμφισβητούμενες περιοχές».

Η αντίδραση της Τουρκίας για το Αιγαίο σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ



Το CNN Türk ανέφερε: «Αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για το "θαλάσσιο πάρκο" της Ελλάδας»

Το Haber7: «Η Ελλάδα ετοιμάζεται να το διακηρύξει! - Η Τουρκία προειδοποίησε ευθέως»

Το NTV: «Υπουργείο Εξωτερικών για την απόφαση της Ελλάδας περί θαλάσσιου πάρκου: Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές Ντε φάκτο καταστάσεις σε αμφισβητούμενες περιοχές - Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στην ανακοίνωση της Ελλάδας ότι θα ανακηρύξει δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος».

Η Sabah: «Αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση της Ελλάδας για το θαλάσσιο πάρκο»

Το HaberTürk: «Έκτακτη νέα: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα»

Το TRT haber: «Η Τουρκία αντιδρά στο "θαλάσσιο πάρκο" της Ελλάδας»

OdaTv: «Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί την Ελλάδα για το περιβάλλον»

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με τους Τούρκους αξιωματικούς

Με το τηλέφωνο του Γιασάρ Γκιουλέρ σε ανοιχτή ακρόαση

ΓΙΑΣΑΡ ΓΚΙΟΥΛΕΡ- YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Kύριε πρόεδρε οι στρατιώτες μας χρησιμιοποιούν και τα εγχώριας κατασκευής οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα και εκτελούν τα καθήκοντα της με θυσία και αποφασσιτικότητα. Κύριε πρόεδρε είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τις εντολές και τις διαταγές σας.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Γιασάρ Πασά, στέλνω τις πιο θερμές ευχές και την αγάπη μου σε όλους τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες. Και πάλι σας εύχομαι καλό μπαϊράμι, εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα με την ευχή του Θεού. Ευχαριστώ!

ΓΙΑΣΑΡ ΓΚΙΟΥΛΕΡ: Ευχαριστούμε κυριε πρόεδρε τα σέβη μας. Καλό μπάϊράμι.

Συλλυπητήρια Ερντογάν στον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς - Τηλεφώνησε άμεσα στον Χανίγια

Φιντάν, Καλίν ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου στο πλευρό του Χανίγια - Καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση

Πηγή: skai.gr

