Η Τουρκία θέτει ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών με αφορμή τις εξαγγελίες της Αθήνας για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι «στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά που δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα».

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία που το τουρκικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση και αμφισβητεί νησιά και βραχονησίδες της Ελλάδας, σχολιάζει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται», συνεχίζει η ανακοίνωση, ενώ απευθύνει προειδοποιήσεις και προς την Ε.Ε. να μη γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Με σημερινή ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει δύο νέα Θαλάσσια Πάρκα, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος, στα πλαίσια του Συνεδρίου Ωκεανών που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.



Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα εδώ και καιρό προσπαθεί να επωφεληθεί σχεδόν από κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Παρά την πρόσφατη άμβλυνση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή τη φορά.



Συνιστούμε στην Ελλάδα να μην χρησιμοποιήσει τα προβλήματα του Αιγαίου και τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.



Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε τους τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να μην γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα.



Από την άλλη, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών θεμάτων, μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο.



Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ξανά ότι δεν θα δεχθούμε τετελεσμέανπου μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται.



Επαναλαμβάνουμε ότι τα εν λόγω Θαλάσσια Πάρκα δεν θα έχουν καμία νομικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο».

Η Τουρκία βάζει μπλόκο και περιορίζει το εμπόριο με το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, το τουρκικό «μπλόκο» στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων με το Ισραήλ σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα.

«Ο Ερντογάν θυσιάζει την οικονομία για να στηρίξει τους δολοφόνους της Χαμάς», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.

Τα τουρκικά μέσα διευκρινίζουν πως δεν πρόκειται για εμπάργκο αλλά για περιορισμός με τον παρουσιαστή της Sozcu TV, Φατίχ Πορτακάλ να σχολιάζει:

«Το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε περιορισμούς στο εμπόριο με το Ισραήλ. Προσέξτε δεν υπάρχει εμπάργκο αλλά περιορισμός καθώς θα συνεχιστεί το εμπόριο αφού βάζουν περιορισμούς και όχι απαγόρευση και κανένας δεν ξέρει τους λόγους που δεν σταματούν. Το Ισραήλ απάντησε και δήλωσε πως θα μας καταγγείλει στον μεγάλο αδελφό , δηλαδή στις ΗΠΑ.

O πόλεμος συνεχίζεται για 7 μήνες και δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος που δεν σταματάτε το εμπόριο με το Ισραήλ. Γιατί δεν μπορείτε να το εγκαταλείψετε . Γιατί βάζετε περιορισμούς και δεν σταματάτε το εμπόριο. Ποιος κρατάει τα ηνία.»

