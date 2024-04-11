Του Αντώνη Αντζολέτου

Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι φυσιολογικό να έχει σημάνει «συναγερμός». Από το καλοκαίρι και μετά όλα έμοιαζαν να λειτουργούν υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος είχε μπροστά του το χώρο και το χρόνο το 11,84% του καλοκαιριού να το ξεπεράσει και να «εκθρονίσει» τον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστω και άτυπα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπέστη μια μεγάλη ήττα, ο ιστορικός αρχηγός της Κουμουνδούρου έφυγε από την ηγεσία, και υπό την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε δυο φόρες με ένα νέο κόμμα να δημιουργείται από τα «σπλάχνα» του.

Η φθορά της κυβέρνησης και η «κόπωση» από μια ολοκληρωμένη τετραετία σε συνδυασμό με μια αξιωματική αντιπολίτευση που έψαχνε τα βήματά της ήταν η ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι μετά από 12 χρόνια. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι και τις αρχές του 2024 το έδειχναν στη δεύτερη θέση, ωστόσο η αναιμική άνοδός του προβλημάτιζε. Δεν κατάφερε την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ «σπαρασσόταν» να κάνει το «ξεπέταγμα» και να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Όλα έδειχναν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να κινηθεί με βάση τη λογική του «υπερώριμου φρούτου» και να επενδύσει στη φθορά της πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τι έφταιγε; Καλό πρόγραμμα και προτάσεις είχε. Το στεγαστικό αποτέλεσε «σημαία» του κινήματος για μεγάλο περίοδο και ακόμα προβάλλεται με κάθε ευκαιρία. Ικανά και νέα στελέχη τα οποία έχουν σηκώσει το βάρος της εκπροσώπησης του κόμματος στα μέσα ενημέρωσης επίσης υπάρχουν. Δημήτρης Μάντζος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Δουδωνής, Θανάσης Γλαβίνας είναι η τετράδα που αναλύει συνεχώς τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ παράλληλα με τους πιο «παλιούς» Μανώλη Χριστοδουλάκη, Παύλο Χρηστίδη, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, Ευαγγελία Λιακούλη, Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη κ.α.

Έδειξε το ΠΑΣΟΚ πως κρατάει ίσες αποστάσεις απέναντι στην κυβέρνηση και αυτό ενόχλησε; Ή ήταν η στάση που κράτησε στα νομοσχέδια για τα ομόφυλα ζευγάρια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια η «χαριστική βολή» για το κίνημα; Οι ευρωεκλογές έχουν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά και ο χρόνος θα είναι πυκνός. Στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως η πορεία τους θα είναι καλή και υπενθυμίζουν πως και στις προηγούμενες κάλπες οι έρευνες των εταιριών μέτρησης τους είχαν υποεκτιμήσει. Ακόμα, όμως και πρωτοβουλίες όπως η κατάθεση πρόταση δυσπιστίας από τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν του έδωσαν του αναμενόμενους «πόντους». Παρά το γεγονός πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε στη συγκεκριμένη συζήτηση στην Ολομέλεια πως ηγείται του αντιπολιτευτικού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.

Το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου δείχνει σε αυτή τη φάση να μην είναι ελκυστικό. Υπήρξαν και οι «αρρυθμίες» με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και η απόσταση που φέρεται να υπάρχει με την ηγεσία, αλλά και η δημιουργία του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου που επίσης κόστισαν. Ακολούθησε αυτήν την εβδομάδα το νέο «φάλτσο» του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, αλλά και η διαγραφή του Μπαράν Μπουχράν μέχρι να διαλευκανθεί δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί σε βάρος του και φέρεται να αφορά παράνομες συνταγογραφήσεις. Το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί στο κέντρο έχει κοστίσει στο «πράσινο στρατόπεδο». Είναι δύσκολο οι ψηφοφόροι να αφήσουν έναν χώρο που τους παρέχει ασφάλεια και μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η αντεπίθεση που ετοιμάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.