Η ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα δείχνει αυξανόμενη ατζέντα τουρκικών διεκδικήσεων, επισήμανε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

«Αναφέρεται σε θαλάσσια πάρκα γύρω από τις Κυκλάδες» και αυτό δείχνει «μια αυξανόμενη ατζέντα τουρκικών διεκδικήσεων και αιτιάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» ενώ σχολίασε την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι

«Η Ελλάδα πρέπει να αντιδρά σε κάθε τουρκική θέση που παραβαίνει το διεθνές δίκαιο» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Τόνισε επίσης την ανάγκη αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων με έμφαση στην καινοτομία. Αναφερόμενος στη στενή δομή, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι απαιτούνται «μικρότερες μονάδες, αλλά μεγαλύτερος αριθμός μονάδων με πληρότητα της τάξης του 70%, για να κάνουν τη δουλειά τους».

Υπογράμμισε ότι οφείλουμε «να επιλέξουμε χρήσιμα οπλικά συστήματα για το νέο στράτευμα» ενώ συμπλήρωσε ότι αυτή τη στιγμή, η χώρα μας «δεν έχει αντιαεροπορικό θόλο και το κύριο όπλο προστασίας είναι τα αεροπλάνα μας».

«Πιστεύουμε» είπε, «στο στρατό των πολιτών. Έχουμε ως σπονδυλική στήλη τους επαγγελματίες, αλλά με τη σωστή εκπαίδευση μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους οπλίτες θητείας».

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποκτήσουν οι οπλίτες θητείας «ειδικές δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους» ενώ έδωσε έμφαση στην πληροφορική και την καινοτομία.

«Έχουμε πολύ μικρό αμυντικό οικοσύστημα» εξήγησε, και συνέχισε: «Παράγει λιγότερο από το 0,74% του ΑΕΠ μας. Για αυτό δημιουργούμε με χρηματοδότηση ένα κέντρο καινοτομίας, αλλά και μια διεύθυνση καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ζητούμε πρωτότυπες λύσεις που θα καλύψουν ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν είναι αποδεκτή από τις Ένοπλες Δυνάμεις, χρηματοδοτούμε το πρωτότυπο, και εάν αυτό ανταποκρίνεται το παραγγέλνουμε». «Αυτό» τόνισε, «μπορεί να αλλάξει την οικονομία της χώρας».

Ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει «εγχώρια δυνατότητα συντήρησης οπλικών και αμυντικών συστημάτων» ενώ πρόσθεσε: «Θα πρέπει να φροντίζουμε, ώστε ένα μέρος από τα νέα συστήματα να κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξει η λογική του 'ψωνίζω από το ράφι'. Ο μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός είναι η ανάγκη. Και η πατρίδα έχει ανάγκη να παράγει οπλικά συστήματα».

Για την επιχείρηση «Ασπίδες», ανέφερε ότι «είναι μια πρώτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μαθαίνει να αντιδρά γρηγορότερα στις προκλήσεις και τα γεωπολιτικά ερεθίσματα».

«Στέλνουμε» συνέχισε, «Έλληνες ναυτικούς σε ζώνη κινδύνου, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προάσπισης εάν δεν μετέχουμε όπου απειλούνται τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά συμφέροντα». «Η Ελλάδα πρέπει να έχει συμμετοχή στα τεκταινόμενα στην περιοχή» πρόσθεσε.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

