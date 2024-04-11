Στο Βίλνιους της Λιθουανίας μεταβαίνει σήμερα Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών, στην οποία συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 13 ευρωπαϊκών χωρών.

Στόχος του εν λόγω σχήματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με έμφαση στον άξονα Βορρά-Νότου, μέσω διασύνδεσης οικονομικών και υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής επικοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τον ρόλο και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα στον Διάδρομο αυτό με έργα αναβάθμισης υποδομών, και εγχειρήματα διαδυνσεδιμότητας με γειτονικές χώρες που την αναδεικνύουν σε κόμβο ενέργειας, μεταφορών και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Βαρσοβία, όπου θα μετάσχει στο δείπνο εργασίας Ευρωπαίων ηγετών που οργανώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για διαβουλεύσεις πάνω στη Στρατηγική Ατζέντα της Ε.Ε. (ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου).

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε μετάσχει στον πρώτο κύκλο δείπνων ηγετών στο Βερολίνο τον περασμένο Νοέμβριο.

Αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Πολωνία από το 2011.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθούν όλα τα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενόψει και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας (17-18 Απριλίου), καθώς και ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ηγέτες - ταυτόχρονα και οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του ΕΛΚ αυτήν τη στιγμή - αναμένεται στην κατ΄ιδίαν συνάντησή τους να συζητήσουν και ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, αλλά και την επόμενη μέρα για την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

