«Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα. Η οικουμενική πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος θα έπρεπε να ευαισθητοποιεί τις κυβερνήσεις και όχι να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στο τουρκικό ΥΠΕΞ το οποίο νωρίτερα σε ανακοίνωσή του έθεσε ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των ελληνικών νησιών με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής αρχών. Με έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και, ιδίως, στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. Η πρακτική της συναλλακτικής διπλωματίας και της χρήσης υβριδικών μέσων για γεωπολιτικά οφέλη δεν προσιδιάζουν στην ελληνική εξωτερική πολιτική.»

Μαρινάκης: «Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης σχεδιάζονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τίποτε άλλο»

Νωρίτερα σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στο ζήτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκη επανέλαβε πως «Η Τουρκία πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα».

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά της δικαιώματα και με βάση το Διεθνές Δίκαιο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε πως μιλάμε για κάτι περιβαλλοντικό.

«Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης σχεδιάζονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τίποτε άλλο» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε ότι ο «και ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία ευελπιστούμε να λυθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Κακώς το πολιτικοποιεί το θέμα η Τουρκία».

Ερωτηθείς για τις προετοιμασίες σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Μάιο, είπε ότι προχωράει ο σχεδιασμός.

«Δεν είμαστε αφελείς αξιολογούμε κάθε ενέργεια χωριστά και δεν υπάρχει καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.

Η Τουρκία θέτει ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ έθεσε ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών με αφορμή τις εξαγγελίες της Αθήνας για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι «στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά που δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Με σημερινή ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει δύο νέα Θαλάσσια Πάρκα, το ένα στο Αιγαίο και το άλλο στο Ιόνιο Πέλαγος, στα πλαίσια του Συνεδρίου Ωκεανών που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.



Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα εδώ και καιρό προσπαθεί να επωφεληθεί σχεδόν από κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Παρά την πρόσφατη άμβλυνση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα αυτή τη φορά.



Συνιστούμε στην Ελλάδα να μην χρησιμοποιήσει τα προβλήματα του Αιγαίου και τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.



Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε τους τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να μην γίνουν εργαλείο για τις πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας σχετικά με τα περιβαλλοντικά της προγράμματα.



Από την άλλη, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών θεμάτων, μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο.



Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ξανά ότι δεν θα δεχθούμε τετελεσμέανπου μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται.



Επαναλαμβάνουμε ότι τα εν λόγω Θαλάσσια Πάρκα δεν θα έχουν καμία νομικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο».

