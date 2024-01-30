Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν και το Πάσχα αργεί ακόμα, πέφτει στις 5 Μάϊου, τα «πάθη» για την κυβέρνηση αναμένεται να κορυφωθούν σε λίγες ημέρες. Ο Φεβρουάριος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο πιο δύσκολος μήνας για το Μαξίμου, καθώς μπροστά του έχει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα να αντιμετωπίσει με ένα βασικό ζητούμενο: να αντέξει δημοσκοπικά. Είναι θετικό το γεγονός πως στην Ηρώδου Αττικού μπαίνουν με το «δεξί» στο νέο μήνα μετά το πράσινο φως που άνοιξαν οι ΗΠΑ για την απόκτηση των F-35.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το Μαξίμου που ψάχνει να βρει τη χρυσή τομή. Η κλιμάκωση από την Αχαΐα, τη Θεσσαλία έως και τη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που αναμένεται. Έχει αναγγελθεί πως θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή για τους αγρότες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό. Τα τρακτέρ βρίσκονται στις πόλεις και στις εθνικές οδούς και η πλειοψηφία δέχεται πολλά πυρά για την αύξηση του κόστους παραγωγής. Τα μπλόκα αυξάνουν με την κυβέρνηση να δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο και να ψάχνει να βρει λύσεις που θα μαλακώσουν τη στάση των αγροτών. Διαχρονικά όποτε η βάση της οικονομίας - που είναι ο πρωτογενής τομέας - αντιδρά τόσο δυναμικά οι πλειοψηφίες μοιάζουν να έχουν τα χέρια τους δεμένα. Είναι μια συγκυρία που ήδη εκμεταλλεύονται οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης προκειμένου να «κόψουν πόντους» από την ηγεμονία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το «σκληρό ροκ» αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς, καθώς είναι ένα θέμα που αγγίζει την περιφέρεια στο σύνολό της.

Στα μέσα Φεβρουαρίου η Νέα Δημοκρατία θα περάσει ίσως την μεγαλύτερη δοκιμασία από το 2019 που ανέλαβε την εξουσία, καθώς από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια θα υποστεί τη μεγαλύτερη «ρωγμή» της έως τώρα. Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας για ένα ζήτημα συνειδησιακό και στο κυβερνητικό στρατόπεδο υποστηρίζουν πως αυτή η διαδικασία δεν θα αφήσει κάποιο αρνητικό αποτύπωμα, καθώς αποτελεί θέμα ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το τι θα γράψει το «κοντέρ» σε απώλειες κανείς δεν μπορεί ακριβώς να το προβλέψει. Αντιρρήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και υπολογίζονται πως είναι πάνω από 30 βουλευτές που θα ακολουθήσουν άλλη γραμμή. Και το ερώτημα είναι πως θα συμπεριφερθούν και μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Από το Μαξίμου πιστεύουν πως η συζήτηση που έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί είναι αρκετές ώστε η κυβέρνηση να συνεχίσει απερίσπαστη το έργο της. Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου σκοπεύουν να αφήσουν γρήγορα πίσω τους τη συγκεκριμένη κουβέντα. Είναι γεγονός, πάντως πως μέχρι την τελευταία στιγμή θα επιδιωχθεί να μειωθούν τα «όχι» ή ακόμα και οι αποχές.

Καθόλου ανέφελη δεν θα είναι η ψήφιση της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ήδη αντιδρούν και η αντιπολίτευση ακονίζει τα «μαχαίρια» της, καθώς βλέπει πως προετοιμάζεται το έδαφος για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα για το οποίο δεξιά και αριστερά έχουν καταγράψει ηχηρές συγκρούσεις στο παρελθόν. Χθες οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ αναλόγως κινήθηκαν και οι φοιτητές στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο. Αντιδρούν παράλληλα και για τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας ενάντια στις καταλήψεις των φοιτητικών συλλόγων στα ανώτατα ιδρύματα.

Η αντιπολίτευση επιθυμεί να ανακάμψει και συνεπώς θα επιχειρήσει να προκαλέσει ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας εναντίον της κυβέρνησης σε όσα περισσότερα πεδία μπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει το Συνέδριό του στα τέλη του άλλου μήνα με τον Στέφανο Κασσελάκη να έχει ως βασικό στόχο την επαναφορά του κόμματός του σε τροχιά δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ με τη κριτική που θα ασκήσει θέλει διακαώς να αυξήσει τη διαφορά από την Κουμουνδούρου σε ποσοστό ασφαλείας άνω των τριών μονάδων. Ένα είναι σίγουρο: Η «άνοιξη» που πλησιάζει δεν θα έρθει για όλους...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.