Ρωμανός: Τι μάθαμε σήμερα από τον Στέφανο Κασσελάκη

Τα λεγόμενα του Στέφανου Κασσελάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη σχολιάζει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Ρωμανού:

«Σήμερα μάθαμε από τον εκνευρισμένο κ. Κασσελάκη ότι ένας αρχηγός κόμματος μπορεί να δανείζει και να δανείζεται από το κόμμα του χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.

Μπορεί να ΜΗΝ απαντάει τίποτα για ζητήματα διαφάνειας, επιφυλασσόμενος να απαντήσει στη Δικαιοσύνη.

Μπορεί να αποκηρύσσει ολόκληρη τη κυβερνητική θητεία του κόμματός του, εκτός των έργων και των ημερών Παππά και Πολάκη.

Όσο για τη συζήτηση περί οικονομικού προγράμματος, είναι το μόνο σημείο όπου υιοθετεί απόλυτα την πολιτική του προκατόχου του, προσαρμοσμένη στην άγνοιά του, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.