«Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, έθετε από πάντα πολύ ψηλά τα ζητήματα της οικολογίας, ακόμα και σε περιόδους που άλλοι αδιαφορούσαν. Όσο άλλοι πίστευαν ότι τα πράσινα ζητήματα είναι μια μόδα που θα περάσει, εμείς διαμορφώναμε πολιτικές. Σήμερα έχουμε χρέος να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στον δημόσιο διάλογο. Να μιλήσουμε για την κλιματική δικαιοσύνη, τις περιβαλλοντικές ανισότητες, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση του In social : Αξιοβίωτη Ελλάδα 2030- Εθνικός διάλογος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

«Δεν αρκεί η συζήτηση για τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών ρύπων αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στην ενεργειακή δημοκρατία. Θέλουμε το κράτος να είναι ο πρωτοπόρος, ο συντονιστής και ο φύλακας αυτής της προσπάθειας, αλλά και ο πολίτης να είναι συμμέτοχος και συνδιαμορφωτής σε κάθε στάδιο, σε κάθε βήμα» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Προσδιόρισε σε τέσσερις άξονες, σε τέσσερις πυλώνες, την αξιοβίωτη Ελλάδα.

«Ο πρώτος πυλώνας έχει σχέση με το περιβάλλον, με το πως οραματιζόμαστε τη φύση, το αγροτικό τοπίο, την ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις πόλεις μας και τον αστικό χώρο.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην ενέργεια, τι είδους καύσιμα και ενέργεια θα χρησιμοποιούμε και από που θα προέρχονται. Θα είναι φυσικής προέλευσης ή όχι; Πού θα αποθηκεύονται;

Τρίτος πυλώνας της αξιοβίωτης Ελλάδας είναι ο αναπτυξιακός.

Για εμάς είναι κρίσιμης σημασίας το ερώτημα «τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για τη χώρα μας και σε ποιες δραστηριότητες θα στηριχθεί;». Αλλά φλέγον είναι και το ερώτημα «τις ανάγκες ποιων θα εξυπηρετεί αυτή η ανάπτυξη;» που συνοψίζει τον τέταρτο πυλώνα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τόνισε πως «η απάντηση είναι μία και κατηγορηματική: τις ανάγκες της κοινωνίας, γιατί η περιβαλλοντική πολιτική σήμερα, πρέπει να είναι μια εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική» και συμπλήρωσε: «Στεκόμαστε με αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση απέναντι στην πολιτική της αλαζονείας που αποφεύγουν αυτού του επιπέδου τη δημόσια συζήτηση, πολιτική που υπηρετεί ολιγάρχες και ισχυρά συμφέροντα, κάνοντας μπίζνες ακόμα και με αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα για την ανθρωπότητα».

Ειδική αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κατάσταση που επικρατεί στις Κυκλάδες που, όπως ανέφερε , πραγματικά με εξοργίζει. «Βλέπουμε τους δημάρχους πολλών νησιών να ανησυχούν για το μοντέλο ανάπτυξης του υπερτουρισμού που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, για την golden visa, για ζητήματα χωρίς κανόνες και περιορισμούς. Ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νησιά ούτε για τους πολίτες….Η ομορφιά και ο πολιτισμός του μοναδικού κοσμήματος των Κυκλάδων κινδυνεύουν. Και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα της αποψινής εκδήλωσης: Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για να μείνουν οι Κυκλάδες ένα εθνικό κόσμημα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

«Αυτή η εκδήλωση λίγες εβδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές ανοίγει έναν κύκλο συζήτησης, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για άλλα μεγάλα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την εκδήλωση αυτή για το περιβάλλον, με την κοινωνία και τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Το κάναμε γιατί πιστεύουμε ότι ενόψει των 50 χρόνων από την ίδρυση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, ως ελληνικό κράτος πρέπει επιτέλους να κάνουμε τη γενναία αυτοκριτική μας και να κοιτάξουμε κατάματα τα κενά και τις ελλείψεις στον τομέα που συζητάμε σήμερα. Με αφετηρία και αφορμή την σπουδαία επέτειο της Δημοκρατίας μας, έχουμε χρέος να οραματιστούμε την Ελλάδα στο άμεσο και μακρινό μέλλον ως ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κράτος. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Και αυτόν τον ιστορικό πολιτικό ρόλο θα υπηρετήσουμε με πάθος και καθημερινό αγώνα τις επόμενες εβδομάδες ώστε στη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών η παράταξή μας να κάνει ένα άλμα νίκης απέναντι σε κάθε μορφή συντήρησης», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. .

Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ενώ παρόντες ήταν βουλευτές του κόμματος, μεταξύ των οποίων η γραμματέας της Κ.Ο , Ευαγγελία Λιακούλη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αρμόδιος του ΚΤΕ Περιβάλλοντος, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Δ. Μάντζος και Μιχάλης Κατρίνης , ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Α. Σπυρόπουλος, ο Κώστας Λαλιώτης και ο Κώστας Σκανδαλίδης κι αρκετά κομματικά στελέχη.

Παρεμβάσεις έγιναν από ακαδημαϊκούς που μελετούν τα θέματα Περιβάλλοντος κι εκπρόσωποι φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

