Σύγκρουση Κασσελάκη - Πολάκη: Παύλο αν δεν σου αρέσει, μπορείς να φύγεις

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και τον Παύλο Πολάκη.
Χθες συνεδρίασε το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στην αρχή της συνεδρίασης, πριν ακόμα ξεκινήσει, υπήρξε αναφορά του κ. Πολάκη στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για τα εξοπλιστικά και την αντιπολιτευτική τακτική που ακολούθησε η Κουμουνδούρου, χαρακτηρίζοντάς την «χαλαρή».
Ο κ. Κασσελάκης απάντησε, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντώνη Αντζολέτου, «αν θέλεις να φύγεις, φύγε» χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν επρόκειτο περί προτροπής προς τον κ. Πολάκη να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση ή από τη θέση του συντονιστή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε αντίδραση από τον κ. Πολάκη, ο οποίος ωστόσο δεν παρέμεινε στη συνεδρίαση. Πηγές από το προεδρείο και από την Κουμουνδούρου δεν επιβεβαιώνουν το περιστατικό.
- Γεραπετρίτης: Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθεί το προσωπικό του ΥΠΕΞ και να βελτιωθούν τα επίπεδα εργασίας και υποδομών
- Kατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια - Στις 15 Φεβρουαρίου η ψηφοφορία
- Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο κατά της οπαδικής βίας - «Ναι» στην τροπολογία για κατώτατο μισθό και αγροτικό ρεύμα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.