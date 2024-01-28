Κασσελάκης: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Στη συμμετοχή στην εκδήλωση για την 79η Επέτειο της Απελευθέρωσης του Άουσβιτς αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Χθες το βράδυ βρέθηκα ανάμεσα σε επιζώντες του Ολοκαυτώματος, στη διάρκεια της εκδήλωσης για την 79η Επέτειο της Απελευθέρωσης του Άουσβιτς, εκπροσωπώντας το ελληνικό κράτος. Ήταν επίσης, μεγάλη προσωπική τιμή η υποδοχή μου από τον Διευθυντή του μουσείου του Άουσβιτς. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τις Ευρωεκλογές για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τη γενέτειρα της Δημοκρατίας».

