Του Γιάννη Ανυφαντή

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Tο νομοσχέδιο θα εισαχθεί στις τρεις συναρμόδιες επιτροπές, της Δημόσιας Διοίκησης, των Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ισότητας το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Φεβρουαρίου.

Δύο εικοσιτετράωρα αργότερα, την Τετάρτη θα κληθούν για ακρόαση οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς, συνεδρίαση η οποία αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην ολομέλεια προς συζήτηση στις 14 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ψηφιστεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, όπου και αναμένονται οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

«Είναι ένα σημαντικό βήμα με το οποίο επιδιώκεται η ισοτιμία όλων των πολιτών, όπως την προσδιόρισα και στην αρχή. Κυρίως, όμως, επιδιώκεται η προστασία των παιδιών των ομόφυλων γονέων που ήδη υπάρχουν. Τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά», είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας:

«Θέλω να θυμίσω ότι μιλάμε για κάτι το οποίο ισχύει ήδη σε 36 χώρες, σε πέντε ηπείρους, χωρίς πουθενά να φαίνεται ότι έβλαψε την κοινωνική συνοχή και την κυβερνητική αρμονία. Και θέλω να εκφράσω και την ικανοποίησή μου ότι όλο αυτό το διάστημα αυτή η μεταρρύθμιση συζητήθηκε νηφάλια και χωρίς ακρότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

