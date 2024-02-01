Γεραπετρίτης: Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθεί το προσωπικό του ΥΠΕΞ και να βελτιωθούν τα επίπεδα εργασίας και υποδομών

Τη βασιλόπιτα του Υπουργείου Εξωτερικών έκοψε το μεσημέρι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, έχοντας στο πλάι του τους υφυπουργούς Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιώργο Κώτσηρα, καθώς και τη γενική γραμματέα Θηρεσία (Τερέζα)–Παρασκευή Αγγελάτου.

Σε χαιρετισμό του, ο Γ. Γεραπετρίτης προέταξε την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ενίσχυσης του προσωπικού του και ανάταξης των κτιριακών υποδομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με εντάξεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Στην κατεύθυνση αυτή, είπε ότι θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, προανήγγειλε ότι θα ενισχυθεί η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου και ότι θα υπάρξει συγκροτημένη ιατρική φροντίδας, με γιατρό υπηρεσίας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. «Είχα την ευκαιρία να τα δω και να τα μελετήσω. Γνωρίζω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την υποστελέχωση και με την έλλειψη υποδομών και με την έλλειψη πόρων» αναγνώρισε και προσέθεσε: «Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο να βοηθά την ποιοτική εργασία, και κυρίως να είναι ανθρωποκεντρικό. Σημασία σε κάθε εργασιακό περιβάλλον έχει ο άνθρωπος και το πώς αισθάνεται. Προσπαθούμε να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες έτσι ώστε να αισθάνεστε καλά στον εργασιακό σας χώρο. Να μπορείτε να αισθάνεστε ότι είμαστε σε μια ομάδα και είμαστε σε μία και μόνο αποστολή, να εξυπηρετούμε την πατρίδα, να βοηθάμε τα εθνικά συμφέροντα, να πηγαίνουμε τη χώρα πιο μπροστά».

Για την αντιμετώπιση αυτή της κατάστασης, υπογράμμισε πως γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθεί η πραγματική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τους ακολούθους πρεσβείας το 2023 και προσέθεσε ότι προβλέπονται πιθανότατα κι άλλοι δύο το 2024, ενώ δρομολογούνται και μια σειρά από άλλους διαγωνισμούς για την ενίσχυση του προσωπικού του υπουργείου, όπως της Νομικής Υπηρεσίας, διοικητικούς προξενικούς. Σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς θέλησε να υπογραμμίσει πως θα γίνονται με τρόπο όσο το δυνατό πιο προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες ανάγκες και με γρήγορες διαδικασίες.

Απευθυνόμενος στο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης δεσμεύτηκε για μια τακτική και περιοδική επικοινωνία, και τόνισε πως βούλησή του είναι να βελτιωθεί το επίπεδο της εργασίας τους, η οποία αντανακλά και στην αποτελεσματικότητα του ίδιου του Υπουργείου, όπως επισήμανε. Μάλιστα, τόνισε πως η ηγεσία του Υπουργείου κάνει μεγάλη προσπάθεια για τη διεξαγωγή τακτικών, περιοδικών και έγκαιρων συνεδριάσεων και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναφέροντας ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2023 έγιναν 10 Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Εν συνεχεία, στάθηκε στην ψηφιακή αναβάθμιση του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέροντας πως από 1ης Ιανουαρίου έχουν ενεργοποιηθεί μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων ο ψηφιακός βοηθός και εξήγγειλε πως θα αναβαθμιστεί το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του Υπουργείου, έτσι ώστε να συμπορευτεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Τέλος, ευχήθηκε Χρόνια Πολλά, ευημερία και η νέα χρονιά να είναι τόσο ηλιόλουστη όσο είναι η σημερινή ημέρα, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του στο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου για τη «σπουδαία του δουλειά». Αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σημασία που αποδίδει στο ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου, είπε ότι «στηριζόμαστε πάνω σας και είναι πεποίθησή μου ότι στηριζόμαστε στο προσωπικό του Υπουργείου και στην καλή λειτουργία του δημόσιου λειτουργού». Όπως επισήμανε, το προσωπικό του ελληνικού δημοσίου είναι μια κοιτίδα ενέργειας και σύνεσης όταν του δίδεται η δυνατότητα να μπορέσει να δουλέψει υπό όρους που θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί και ωφέλιμοι για τη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.