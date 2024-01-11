Συγκρότηση προοδευτικού μετώπου υπό το ΠΑΣΟΚ προκρίνει ο Ανδρουλάκης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η δημοσκοπική άνοδος του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση επιτρέπει ήδη στη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει σχέδια για το μέλλον. Το σταθερό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ είναι το στοιχείο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις μετρήσεις των εταιριών που σφυγμομετρούν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Ο παλαιός δικομματισμός της περιόδου 1981-2009 είναι δύσκολο να αναβιώσει εξαιτίας της απόλυτης ηγεμονίας της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν πως στο νέο πολιτικό σκηνικό υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν.

«Αν το ΠΑΣΟΚ έχει μια ισχυρή εντολή στις ευρωπαϊκές εκλογές θα πάρω όλες τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται για να υπάρξει η δύναμη αυτή η προοδευτική που θα μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη συμπλήρωσε πως αυτό θα γίνει «με κοινωνικούς όρους. Θα γίνει ένα κάλεσμα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Διαφωνώ απόλυτα με τη συγκόλληση κομμάτων. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να γίνει μέρος του προβλήματος που λέγεται σήμερα ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει ένα βήμα πιο μπροστά και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πως θα γίνει αυτό; Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων. Το ΠΑΣΟΚ πρώτο μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς ως επικεφαλής θα ηγηθεί ενός σχήματος που θα αποτελέσει τη μόνη πιθανή συνθήκη να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτό υποστήριξε και ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τον θρίαμβο στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας.

Όλα αυτά μετά τις 9 Ιουνίου. Η αυτόνομη πορεία δεν συζητείται είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Στη Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγουν να πέσουν στην παγίδα των ποσοστών. Είναι σαφές πως όσο πιο υψηλό είναι το νούμερο που θα γράψει το «κοντέρ» και η διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές τόσο πιο ισχυρή θα είναι η ώθηση που θα πάρει το κόμμα. Αναμφισβήτητα θα είναι το καταλυτικό στοιχείο για να ηγηθεί του χώρου και να μπορέσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μήνυμα που επιθυμούν να δώσουν από το «πράσινο στρατόπεδο» είναι πως ο κόσμος δεν πρέπει να ψηφίσει σε πέντε μήνες από σήμερα για να αναδείξει ένα ισχυρό κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά για την προοπτική μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το στίγμα του δηλώνοντας πως «η γενιά μου αξίζει με τις εμπειρίες της τελευταίας δεκαετίας με την ενσυναίσθηση του σεβασμού στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, με γνώση των γεωπολιτικών συνθηκών να κυβερνήσει τη χώρα και εγώ φιλοδοξώ αυτή η γενιά να κυβερνήσει τη χώρα και να δώσουμε μια άλλη προοπτική και μια άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορώ να αρνηθώ αυτή τη φιλοδοξία».

Απάντα όλο αυτό το αφήγημα στην πρόταση των Ζαχαριάδη, Ραγκούση, Θεοχαρόπουλου ο ΣΥΡΙΖΑ να πλησιάσει προς το κέντρο «μέσω Βρυξελλών»; Η αλήθεια είναι πως στην Κουμουνδούρου δεν τρέφουν τα καλύτερα αισθήματα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν ξεχνούν πως απορρίφθηκε από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο συνεργασίας μέσω απλής αναλογικής. Το πώς και αν θα «καταλαγιάσουν τα πάθη» θα το δείξει μόνο η κάλπη των ευρωεκλογών. Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως μπορεί να αναστραφεί το κλίμα και να ξαναποκτήσουν το «πάνω χέρι».

Πηγή: skai.gr

