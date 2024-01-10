Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο κρατικό κανάλι. Με ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «αλαζονεία» του Κυριάκου Μητσοτάκη και δηλώνει ότι «δεν δεχόμαστε μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό των υποκλοπών, της υποβάθμισης των θεσμών, των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη και της μεταμεσονύκτιας άλωσης των ανεξάρτητων αρχών, δεν δεχόμαστε.

Ας μην κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, όταν μιλά για εργαλειοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θέλουμε να του θυμίσουμε, γιατί δεν είμαστε όλοι Λωτοφάγοι, ότι το σύμφωνο συμβίωσης το είχαν ψηφίσει όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ μολις 19 απο τους 75 της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, ο κ. Πρωθυπουργός βουτηγμένος στην αλαζονεία ευτέλισε σήμερα την απλή λογική.

Πόσο θεσμική συμπεριφορά είναι άραγε η προτροπή σε αποχή, και ενώ διστάζει να επιβάλλει κομματική πειθαρχία ακόμα και στους Υπουργούς του, να το ζητά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης;

Δηλαδή, πολύ απλά τους παροτρύνει να μην εμφανιστούν στη Βουλή εκείνη την ημέρα γιατί κάποιοι άλλοι θα κάνουν… τα ρεπό τους.

Όσον, δε, αφορά στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που πλήττει κάθε νοικοκυριό, με την αγοραστική δύναμη να έχει κατρακυλήσει, τα ενοίκια να αυξάνονται συνεχώς, οι τιμές των τροφίμων να έχουν αυξηθεί κατά 25% και βασικά αγαθά όπως το βρεφικό γάλα να πωλείται έως και 213% πιο ακριβά από άλλες χώρες της Ευρώπης, συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως απλός σχολιαστής.

Σήμερα μάλιστα ανακάλυψε μετά από δυόμισι χρόνια, που φωνάζουμε, τον πληθωρισμό της απληστίας καθώς και ότι οι πολυεθνικές αισχροκερδούν εις βάρος του ελληνικού λαού, ενώ τα όποια πρόστιμα επιβλήθηκαν έχουν αργήσει δραματικά πολύ».

Κρείττον του λαλείν το σιγάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.