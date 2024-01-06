Του Αντώνη Αντζολέτου

Όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό δεν μπορούν να ερμηνευτούν με την κοινή λογική. Τι και αν οι κάλπες στήθηκαν πριν από έξι μήνες. Η πόλωση θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο και οι τόνοι ανεβαίνουν συνεχώς.

Τις τελευταίες ώρες αναβίωσε και η κόντρα Νέας Δημοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασσελάκης αναμφισβήτητα έχει πετύχει κάτι μοναδικό. Καταφέρνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, σχεδόν καθημερινά, να μονοπωλεί την επικαιρότητα. Από το τριήμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας στις Σπέτσες ή την ερμηνεία που έδωσε στην παροιμία του πρωθυπουργού για το «κάρο και το άλογο» μέχρι και τη συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Καπνισάκης στο Documento.

Προφανώς ο διευθυντής του γραφείου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχείρησε να δώσει έμφαση στο «όχι» που είπε ο Στέφανος Κασσελάκης στη φερόμενη πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για υπουργοποίησή του. Τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο -ακόμα και εκείνη την περίοδο- την απόσταση που τον χώριζε από τη γαλάζια παράταξη. Ή και την αποστροφή του για τα αξιώματα.

Για τους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πέρασε, ωστόσο είναι το ακριβώς αντίθετο. Αναδείχθηκαν τόσο οι στενοί δεσμοί που είχε ο τότε ομογενής επιχειρηματίας με τη δεξιά παράταξη όσο και η ευνοϊκή του αρθρογραφία. Όπως και να έχει η πολεμική μεταξύ των δυο κομμάτων δείχνει να φουντώνει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να αρνείται κατηγορηματικά πως υπήρξε τέτοια πρόταση. Το ίδιο έκανε και ο πρώην υφυπουργός Αντώνης Διαματάρης.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τη συγκεκριμένη κόντρα δεν άφησε ανεκμετάλλευτη το ΠΑΣΟΚ που χθες έκανε λόγο για «ιλαροτραγωδία» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. «Άραγε για ποιον λόγο ο στενότερος συνεργάτης του κ. Κασσελάκη ένιωσε σήμερα ... αίφνης την ανάγκη να υπογραμμίσει τους στενούς δεσμούς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Μητσοτάκη; "Αποκαλύψεις" που στη συνέχεια συνοδεύτηκαν από υπονοούμενα για "παροχή βοήθειας επί οικογενειακών θεμάτων" εκ μέρους του κ. Κασσελάκη προς τον Πρωθυπουργό. Αναζητούνται απαντήσεις για να μην υπάρχουν σκιές», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Μια ανακοίνωση που στράφηκε ουσιαστικά κατά του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρώντας να δείξουν πως σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση μπορεί να ασκηθεί μόνο από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Και έπεται συνέχεια στη Βουλή που ανοίγει από τη Δευτέρα...

Η αλήθεια είναι πως η ουσία για άλλη μια φορά χάνεται.

Το βρεφικό γάλα πωλείται έως και 213% ακριβότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ο πολιτικός διάλογος δεν εστιάζει σε ένα τόσο μεγάλο θέμα.

Επειδή, ωστόσο τις εκλογές, αλλά και τις ευρωεκλογές τις κερδίζει ή τις χάνει μια κυβέρνηση από την οικονομία, η συζήτηση είναι μοιραίο να στραφεί το επόμενο διάστημα στην ακρίβεια.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να ασκήσουν σφοδρή κριτική στην πλειοψηφία. Και το Μαξίμου θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Θα είναι έκπληξη αν η καθημερινότητα σε όλες τις εκφάνσεις της δεν κυριαρχήσει στη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων. Ο πρωθυπουργός έδειξε τα αντανακλαστικά του με την ανασύνταξη του κυβερνητικού σχήματος. Με τον μίνι αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό που έκανε μέσα στην εβδομάδα έκανε σαφές πως επιζητούσε αλλαγές στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας όπου η κυβέρνηση έχανε «πόντους».

Τα συγκεκριμένα θέματα στις μετρήσεις των εταιριών δημοσκοπήσεων αναδεικνύονταν πολύ ψηλά αμέσως μετά την ακρίβεια στην αγορά. Συνεπώς οι «μαύρες τρύπες» έπρεπε να κλείσουν.

