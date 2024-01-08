«Ώρα γενναίων πολιτικών επιλογών» σήμανε για τον ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο και τον Γιάννη Ραγκούση, οι οποίοι με κοινή επιστολή τους ζητούν το κόμμα να ενταχθεί στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αποχωρώντας από την Ευρωομάδα της Αριστεράς.



Με κοινή τους παρέμβαση – πρόταση ενόψει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας υπογραμμίζουν ότι η απόφαση για την ένταξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στην Πολιτική Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου αποτελεί θεμελιώδη επιλογή, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ την Παρασκευή.

«Η μάχη των επόμενων ευρωπαϊκών κι εθνικών εκλογών δεν θα κριθεί στο έδαφος της ριζοσπαστικής Αριστεράς,αναφέρουν χαρακτηριστικά.«Ώρα γενναίων πολιτικών επιλογώνΟ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: Η μεγάλη Κεντροαριστερά.Να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην Πολιτική Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του ΕυρωκοινοβουλίουΤο πολιτικό σύστημα της χώρας, μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, διαμορφώνεται με μια υπερκυρίαρχη ΝΔ και μια ισχυρή παρουσία της Ακροδεξιάς, που για πρώτη φορά δεν έχουν ως πολιτικό και κοινοβουλευτικό αντίβαρο μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση.Αυτή η πρωτοφανής μεταπολιτευτικά ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα είναι κοινωνικά και πολιτειακά αναγκαίο να αντιμετωπιστεί άμεσα.Η μεγάλη πολιτική αλλά και ιστορική ευθύνη πέφτει στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Διότι αφενός ορίστηκε από τον ελληνικό λαό ως η Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας και αφετέρου διότι κανένα άλλο κόμμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, παρά τη σημαντική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση που θα αμφισβητήσει με αξιώσεις την κυριαρχία της ΝΔ.Για να μπορέσει, όμως, να παίξει αυτόν τον ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, τώρα που ολοκληρώθηκε ένας πρώτος ιστορικός κύκλος, πρέπει να βάλει τέλος στα λάθη και να ασχοληθεί με τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα.Τώρα είναι η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να κάνει μία μεγάλη επιλογή.Να αποφασίσει καθαρά ότι στοχεύει να αποτελέσει το κόμμα της μεγάλης Κεντροαριστεράς, τον κύριο εκφραστή της μεγάλης Προοδευτικής Παράταξης στη χώρα μας, που εκφράζει και - κυρίως - ενώνει τους πολίτες από την Αριστερά μέχρι το Κέντρο που δεν ενσωματώνεται στη στρατηγική της συντηρητικής παράταξης.Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται γενναίες αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν αυτή την επιλογή - και ουσιαστικά και συμβολικά - καθιστώντας εφικτό τον στόχο της κυβερνητικής προοπτικής.Μια τέτοια θεμελιώδης επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει μάλιστα των επερχόμενων ευρωεκλογών, είναι η απόφαση για την ένταξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στην Πολιτική Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία όλα τα τελευταία χρόνια προσκαλείται και αποδέχεται να συμμετέχει ως παρατηρητής.Η θεμελιώδης επιλογή αυτή συνδυάζεται με ένα προοδευτικό προγραμματικό πλαίσιο, που πρέπει να εξειδικευτεί στο Συνέδριο και που έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες: τη μείωση των ανισοτήτων, τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους πρόνοιας με έμφαση στην υγεία και την παιδεία, στους εργαζόμενους, στα μεσοστρώματα κοινωνικά και οικονομικά, σε όσους παράγουν και δημιουργούν, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της νεολαίας στην εργασία, στη στέγη και στην εκπαίδευση, στη δίκαιη και συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση, στην προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν κόκκινα δάνεια από την ασυδοσία τραπεζών, funds και servicers.Δεν είμαστε πια ούτε στο 2004, όταν ιδρύθηκε το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ούτε στα χρόνια των μνημονίων.Έχει επίσης αλλάξει πλέον και η γεωγραφία μέσα στην ευρωπαϊκή κεντροαριστερά. Τα παραδείγματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας είναι ενδεικτικά.Συνεπώς, μας ενδιαφέρει μια ισχυρή Κεντροαριστερά, πολιτικός αντίπαλος και αντίβαρο στη Δεξιά και τις πολιτικές της, στην Ελλάδα και την Ευρώπη.Η μάχη των επόμενων ευρωπαϊκών κι εθνικών εκλογών δεν θα κριθεί στο έδαφος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά στο έδαφος της Κεντροαριστεράς.Στις σημερινές συνθήκες δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση στις αναγκαίες αποφάσεις που μας στερεί την αναγκαία διείσδυση στον κόσμο της Κεντροαριστεράς που είναι η πλειοψηφία στον προοδευτικό χώρο.Η απουσία ισχυρής Κεντροαριστεράς δίνει τη δυνατότητα στη συντηρητική παράταξη να διεισδύει και να ηγεμονεύει στον χώρο του κέντρου.Ο δρόμος για την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι ο δρόμος που δείχνει Κεντροαριστερά.Πρόκειται για εκείνον τον δρόμο που μπορεί να οδηγήσει και σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές και γι’ αυτό το επιτυχημένο αποτέλεσμα θα αγωνιστούμε».

