Σβίγκου: Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε - Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει

"Χθες ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το παίξει... 'πολέμιος των συμφερόντων, με αλαζονεία, ψεύδη, ύβρεις', αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ράνια Σβίγκου.

"Όσο κι αν κάλυψε τον Κ. Καραμανλή, όσους δικούς του κι αν παραιτήσει, δεν θα γλυτώσει από τις ευθύνες του. Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε. Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει" προσθέτει.

Χθες ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το παίξει... «πολέμιος των συμφερόντων», με αλαζονεία, ψεύδη, ύβρεις.

Όσο κι αν κάλυψε τον Κ.Καραμανλή, όσους δικούς του κι αν παραιτήσει, δεν θα γλυτώσει από τις ευθύνες του.

Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε.

Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει. — Ράνια Σβίγκου/Rania Svigkou (@rania_sv) March 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.