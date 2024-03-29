Λογαριασμός
Σβίγκου: Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε - Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει

"Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα γλυτώσει από τις ευθύνες του"

Σβίγκου

"Χθες ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το παίξει... 'πολέμιος των συμφερόντων, με αλαζονεία, ψεύδη, ύβρεις', αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ράνια Σβίγκου.

"Όσο κι αν κάλυψε τον Κ. Καραμανλή, όσους δικούς του κι αν παραιτήσει, δεν θα γλυτώσει από τις ευθύνες του. Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε. Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει" προσθέτει. 

