Σβίγκου: Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε - Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει

"Χθες ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το παίξει... 'πολέμιος των συμφερόντων, με αλαζονεία, ψεύδη, ύβρεις', αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ράνια Σβίγκου.
"Όσο κι αν κάλυψε τον Κ. Καραμανλή, όσους δικούς του κι αν παραιτήσει, δεν θα γλυτώσει από τις ευθύνες του. Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε. Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει" προσθέτει.
Χθες ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να το παίξει... «πολέμιος των συμφερόντων», με αλαζονεία, ψεύδη, ύβρεις.— Ράνια Σβίγκου/Rania Svigkou (@rania_sv) March 29, 2024
Όσο κι αν κάλυψε τον Κ.Καραμανλή, όσους δικούς του κι αν παραιτήσει, δεν θα γλυτώσει από τις ευθύνες του.
Η προσπάθεια συγκάλυψης ναυάγησε.
Η κατάρρευση έχει ήδη ξεκινήσει.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.