«Παρότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, χθες, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από 159 βουλευτές στην ελληνική Βουλή, ο ελληνικός λαός εκφράζει τη μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση αυτή» ανέφερε σχετικά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δηλώσεις από την Κύπρο, την οποία επισκέπτεται επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος.

«Διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ιδιαίτερα της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη. Δυναμώνει η κοινωνική συμμαχία εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, επαγγελματιών, επιστημόνων, νέων, φοιτητών, φοιτητριών, που αφορά βεβαίως και το έγκλημα στα Τέμπη που μένει ακόμη στα σκοτάδια και σε πλήρη συγκάλυψη εκ μέρους του κράτους και της κυβέρνησης. Αλλά και για μία σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν το λαϊκό εισόδημα, που αφορούν την ακρίβεια, την ανεργία, προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και ο εργαζόμενος λαός στη χώρα μας, αλλά και τα τεράστια προβλήματα στον δημόσιο τομέα της υγείας, με την ιδιωτικοποίησή του, στον τομέα της παιδείας, με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων, τα προβλήματα των αγροτών που ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από τις πλημμύρες, δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους και μια σειρά άλλα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός» προσέθεσε ο κ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Η γνήσια αντιπολίτευση βρίσκεται στους δρόμους και το ΚΚΕ βρίσκεται εκεί στους δρόμους του αγώνα, να παλέψει μαζί με όλο τον λαό καλώντας τον σε συμπόρευση μαζί του, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δώσουμε και όλες τις επόμενες μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

