Τα γενέθλια του έχει σήμερα, ανήμερα της ορκωμοσίας του νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έγινε 36 ετών.
Μετά την τελετή ορκωμοσίας στο στρατόπεδο στη Θήβα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 5ήμερη άδεια, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ και φίλους του.
Η παρέα κάθισε σε εστιατόριο της πόλης, όπου εκεί του έκαναν έκπληξη, φέρνοντας μία τούρτα γενεθλίων αλλά με 35 κεράκια.
«Συν ένα, παιδιά, συν ένα» είπε γελώντας ο εορτάζων, φυσώντας στην συνέχεια τα κεράκια.
Απόψε το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα γιορτάσει τα γενέθλιά του σε μαγαζί στου Ψυρρή.
