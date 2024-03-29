Τα γενέθλια του έχει σήμερα, ανήμερα της ορκωμοσίας του νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έγινε 36 ετών.

Μετά την τελετή ορκωμοσίας στο στρατόπεδο στη Θήβα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 5ήμερη άδεια, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ και φίλους του.

Η παρέα κάθισε σε εστιατόριο της πόλης, όπου εκεί του έκαναν έκπληξη, φέρνοντας μία τούρτα γενεθλίων αλλά με 35 κεράκια.

«Συν ένα, παιδιά, συν ένα» είπε γελώντας ο εορτάζων, φυσώντας στην συνέχεια τα κεράκια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Απόψε το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα γιορτάσει τα γενέθλιά του σε μαγαζί στου Ψυρρή.



Πηγή: skai.gr

