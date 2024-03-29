Λογαριασμός
Ο Στέφανος Κασσελάκης έγινε 36 αλλά έσβησε τούρτα με λάθος κεράκια- «Συν ένα, παιδιά» (βίντεο)

Μετά την ορκωμοσία του το πρωί στη Θήβα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 5ήμερη άδεια, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ και φίλους του

κασσελακης

Τα γενέθλια του έχει σήμερα, ανήμερα της ορκωμοσίας του νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έγινε 36 ετών. 

Μετά την τελετή ορκωμοσίας στο στρατόπεδο στη Θήβα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 5ήμερη άδεια, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ και φίλους του. 

Η παρέα κάθισε σε εστιατόριο της πόλης, όπου εκεί του έκαναν έκπληξη, φέρνοντας μία τούρτα γενεθλίων αλλά με 35 κεράκια. 

«Συν ένα, παιδιά, συν ένα» είπε γελώντας ο εορτάζων,  φυσώντας στην συνέχεια τα κεράκια. 

Απόψε το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα γιορτάσει τα γενέθλιά του σε μαγαζί στου Ψυρρή. 
 

