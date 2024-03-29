Η Blerina Γκόρου Bala διορίστηκε νέα δήμαρχος Χειμάρρας

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης στον χώρο του δημαρχείου στις 12:00 τοπική και με κλειστές πλέον πόρτες για τους πολίτες, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χειμάρρας ενέκρινε την ένταξη της εκλογής νέου δημάρχου στην ημερήσια διάταξη.

Οι σύμβουλοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος καθισμένοι σε ένα τραπέζι μπροστά στις κάμερες των ΜΜΕ, πρότειναν για τη θέση του νέου δημάρχου τη μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο Blerina Γκόρου Bala και παράλληλα ενημέρωσαν πως ο έτερος αντιδήμαρχος, Pervin Gjikuria παραιτείται της διαδικασίας.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση με 15 ψήφους υπέρ και έχρισε την Bala νέα δήμαρχο. Η διορισμένη δήμαρχος είναι από την Χειμάρρα, το γένος Γκόρου και ο σύζυγός της Artan Bala με καταγωγή από το χωριό Βουνό, είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος του Σοσιαλιστικού κόμματος. Εργάζεται από το 2009 στο δημαρχείο Χειμάρρας ως οικονομολόγος.

Ο δήμος Χειμάρρας συνεχίζει να σκυλεύεται από τα όργανα του Έντι Ράμα εδώ και 11 ολόκληρους μήνες, γράφουν στα παλιά τους υποδήματα τη λαϊκή ετυμηγορία όπως αυτή αποτυπώθηκε στις κάλπες της 14ης Μαίου του 2023 και κρατούν ως λάφυρο τα ηνία του δημαρχείου.

Ράμα: «Θετική εξέλιξη η εκλογή νέας δημάρχου στη Χειμάρρα»

Ανάρτηση στο twitter σχετικά με την ανάδειξη νέας δημάρχου Χειμάρρας έκανε πριν λίγο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Μεταξύ άλλων ο Ράμα επιχειρεί να παρουσιάσει τον διορισμό κάποιου μη εκλεγμένου ως δημάρχου ως δημοκρατική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα εκλογή. Εμείς θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον Ράμα πως ο Μπελέρης ψηφίστηκε από 3837 πολίτες της Χιμάρας, αυτό είναι εκλογή αλλά ο ίδιος δεν την σεβάστηκε.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Ράμα:

Θετική εξέλιξη για τη συνέχιση του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί η σημερινή εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο Χειμάρρας, με 15 ψήφους υπέρ και μόλις 4 κατά, της αντιδημάρχου του δήμου, Blerina Bala, ως εν ενεργεία δημάρχου.

Η αποτυχημένη προσπάθεια από μια χούφτα παρακινημένων ατόμων να αποτρέψουν αυτήν την εξέλιξη βάσει της σχετικής νομικής υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέδειξε ξεκάθαρα το απλό γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Χειμαρριωτών δεν ανήκει στα χαρακώματα της σύγκρουσης, του διχασμού και της παράλογης ενίσχυσης της πρωτόγονης διαμάχης, που τρέφεται με συμφέροντα και λογαριασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού της Χειμάρρας.

