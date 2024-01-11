Μαρινάκης: Η μάχη απέναντι στην ακρίβεια είναι διαρκής - Φαινόμενα κερδοσκοπίας δεν θα γίνουν ανεκτά

«Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα νοικοκυριά στη χώρα μας και κατ’ επέκταση είναι και η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Ήδη η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά από μόνιμες και στοχευμένες παρεμβάσεις που κατατείνουν στην ενίσχυση των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια« ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από 650 στα 780 ευρώ, αυξήθηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, ξεπάγωσαν οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, αυξήθηκαν συντάξεις, αυξήθηκε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, επεκτάθηκε το επίδομα μητρότητας στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότισσες», τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα όπως το Market Pass και συνεχίζονται το «Καλάθι του νοικοκυριού», η «Μόνιμη Μείωση Τιμής» σε συνδυασμό με εντατικούς ελέγχους και επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων από την ΔΙΜΕΑ- συνολικά 25.267 έλεγχοι έγιναν το 2023 και επιβλήθηκαν συνολικά 1.865 πρόστιμα ύψους σχεδόν 13,5 εκ. ευρώ, το 50% εκ των οποίων έχει ήδη εισπραχθεί».

«Έχουμε πολλές φορές τονίσει πως φαινόμενα κερδοσκοπίας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών δεν θα γίνουν ανεκτά. Έχει διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις των τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.», ο ίδιος ανέφερε.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Τέσσερα, νέα δραστικά μέτρα τίθενται σε εφαρμογή για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αποκλίσεις.

1. Μειώνουμε παροχές προς τα super market και εξασφαλίζουμε χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή

Είναι συνήθης πρακτική οι προμηθευτές να αυξάνουν τεχνητά την αρχική τιμή και επ’ αυτής να δίνουν υψηλές και μόνιμες εκπτώσεις προς τα σουπερμάρκετ. Με το μέτρο αυτό, περιορίζουμε τις συνολικές εκπτώσεις αυτές κατά 30% και μεταφέρουμε το όφελος στον καταναλωτή με αντίστοιχη μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών στα ράφια. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν οι σημαντικότερες αποκλίσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι: απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες.

2. Αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων

Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής έχει αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του δεν θα επιτρέπεται για τρεις μήνες να υλοποιήσει προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχει ανατιμήσει. Αυτό το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς για τους προμηθευτές που διατηρούν σταθερές ή μειώνουν τις τιμές επιτρέπονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες προς όφελος των καταναλωτών.

3. «Καθαρές» τιμές από το χωράφι στο ράφι

Για να διασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές. Πιστωτικά τιμολόγια επιτρέπονται μόνο για επιστροφές προϊόντων ή φύρας, αν για παράδειγμα το εμπόρευμα ή μέρος του καταστραφεί και ύψους έως 3%. Το μέτρο αφορά νωπά φρούτα, λαχανικά και κρέατα.

4. Πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα

Για το βρεφικό γάλα ορίζεται πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των εταιρειών που εισάγουν, παράγουν και το διακινούν στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας συν εμπορικό κέρδος 7%.

Αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυγχάνει:

- άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά.

- επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή καθώς οι εκπτώσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές.

- αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών με πλασματικές εκπτώσεις.

- αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η μάχη απέναντι στην ακρίβεια είναι μια μάχη διαρκής που έχει ξεκινήσει απ’ την αρχή της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν ήταν οι πρώτες που έγιναν. Όσο η ακρίβεια συνεχίζεται θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά ένα δυναμικό φαινόμενο.

-----

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ κ. Αναστασία Κοτανίδου και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ & Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού και των λοιπών λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Η ηγεσία του Υπουργείου και οι αρμόδιοι επιστήμονες αναφέρθηκαν στην πορεία του covid και των λοιπόν λοιμώξεων του αναπνευστικού, τονίζοντας την αναγκαιότητα του τακτικού εμβολιασμού.

Θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση η καμπάνια ενημέρωσης για την αναγκαιότητα του τακτικού ετήσιου εμβολιασμού απέναντι στον covid και τη γρίπη. Όπως κάνουμε ένα ετήσιο τσεκάπ κάθε χρόνο, όπως προγραμματίζουμε τον εμβολιασμό μας για την γρίπη, προγραμματίζουμε πλέον και τον εμβολιασμό μας για τον κορωνοϊό. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 210.000 εμβολιασμοί έναντι της Covid. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένας σχεδόν διπλασιασμός μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση. Έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες ακόμη 60.000 ραντεβού. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε μία μικρή πίεση στο σύστημα υγείας σε ότι αφορά τις εισαγωγές σε απλές κλίνες, όχι όμως στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παραμένουμε σε ετοιμότητα, παρατηρώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και τονίζουμε την αναγκαιότητα για τακτικό εμβολιασμό ειδικά των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας.

------

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες, το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, που στόχο έχει να θωρακίσει την ασφάλεια των γηπέδων από παραβατικά στοιχεία και έκνομες συμπεριφορές.

Οι διατάξεις του, υπό διαβούλευση, Νομοσχεδίου έρχονται να ενισχύσουν και να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική και απαρέγκλιτη εφαρμογή του, με ρητές και συγκεκριμένες προβλέψεις.

Στην νομοθετική παρέμβαση περιγράφονται με σαφήνεια διαδικασίες, κυρώσεις και ποινές χωρίς κενά και κυρίως με οριζόντιο τρόπο προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Συγκεκριμένα:

- Προβλέπονται αυτόματες διοικητικές ποινές, σε περιπτώσεις ρίψης αντικειμένων όπως επίσης παράνομης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, εφόσον διαπιστώνονται αυτά τα πραγματικά περιστατικά.

- Εγκαθίσταται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, κάμερες δηλαδή υψηλής ευκρίνειας σε κάθε περιοχή της αθλητικής εγκατάστασης και προβλέπεται η μη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων αν διαπιστωθεί η μη προσήκουσα εγκατάσταση και μη λειτουργία του συστήματος.

- Τίθενται ασφαλιστικές δικλίδες για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ταυτοπροσωπίας, μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

- Θεσπίζεται ρήτρα παραβατικότητας που θα αφαιρεί ποσοστό χρηματοδότησης των ομάδων στις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα από τους πόρους του Στοιχήματος.

- Προβλέπεται μία Λέσχη Οργανωμένων Οπαδών ανά έμβλημα ομάδας, η οποία συνδέεται υποχρεωτικά με την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ αναλαμβάνει την εποπτεία και την ευθύνη για τη Λέσχη.

- Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για δημόσιες δηλώσεις ή δημοσιεύσεις που υποκινούν ή διεγείρουν σε πράξεις βίας σε βάρος των οργάνων του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι κυρώσεις είναι αυστηρότερες στην περίπτωση που αυτές προέρχονται από μέλος διοίκησης, αξιωματούχο ή πραγματικό ιδιοκτήτη επαγγελματικής ομάδας.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να απαλλαγεί ο ελληνικός αθλητισμός και ιδίως το ελληνικό ποδόσφαιρο από την τοξικότητα που το απαξιώνει και προκαλεί ένα σκηνικό επαναλαμβανόμενης βίας.

Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να αποδοθούν οι αθλητικοί χώροι με ασφάλεια στους αθλητές και σε όλους τους υγιείς φιλάθλους.

-----

Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα την Τρίτη, μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πολεοδομική μεταρρύθμιση, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, την ιδιωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές και την αναμόρφωση του ΟΣΕ.

Με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιμετωπίζεται η έλλειψη καθορισμένων χρήσεων γης και η αδυναμία εφαρμογής χρήσιμων πολεοδομικών μέτρων- κινήτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προωθείται, παράλληλα, η ορθολογική οργάνωση του χώρου και αντιμετωπίζεται η άναρχη ή και αυθαίρετη δόμηση και το πρόβλημα των παράνομα χωροθετημένων δραστηριοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται μια εμβληματική μεταρρύθμιση ιστορικής σημασίας, το πρόγραμμα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» για τη χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών μείζονος σημασίας.

Το σύνολο των δράσεων της πολεοδομικής μεταρρύθμισης στοχεύει στην άρση των περιττών εμποδίων που καθυστερούν την υλοποίηση έργων, υποδομών και επενδύσεων, ενώ, ο χωρικός σχεδιασμός καθίσταται βασικός παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, με νομοθετικές παρεμβάσεις στην πολεοδομική νομοθεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, με την πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης για την παύση έκδοσης οικοδομικών αδειών σε γήπεδα χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τέλος, θεσπίζεται ένα πλαίσιο για τον κατασταλτικό έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης, που προβλέπει την άμεση γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών για την δημιουργία νέων αυθαιρέτων, την ενεργοποίηση συντονισμένων ελέγχων και την άμεση κατεδάφιση κάθε νέας αυθαίρετης κατασκευής.

-----

Σκοπός του σχεδίου νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που να προστατεύει ουσιαστικά τους αιγιαλούς, χωρίς να εμποδίζει την ανάπτυξη.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την τροποποίηση της διαδικασίας παραχώρησής τους, ώστε να γίνεται με τρόπο ταχύ αλλά και διαφανή, την εξασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη διαβάθμιση στην προστασία των αιγιαλών, την ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία διαγωνισμού αποκλειστικά από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, την καθιέρωση υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων και την αντιμετώπιση ζητημάτων στις παραχωρήσεις προς τουριστικούς φορείς ή όμορες επιχειρήσεις.

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την επιβολή της νομοθεσίας για παραβάσεις σε αιγιαλούς, όπως μέτρα άμεσης διακοπής και αποτροπής της αυθαίρετης κατάληψης, αυστηροποίηση προστίμων, αξιοποίηση τεχνολογίας για τον εντοπισμό όλων των παραβάσεων μέσω drones, και τη συνεργασία με κλιμάκια ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης.

Στόχος είναι η δημόσια περιουσία να αξιοποιείται, χωρίς να αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον.



-------

Μια σειρά διατάξεων για την επέκταση και αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι ρυθμίσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με την κρατική αρωγή, μέσα από τη δημιουργία Παρατηρητηρίου και την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών οχημάτων έναντι του κινδύνου για ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα ενδυνάμωσης του πλαισίου της κρατικής αρωγής, αλλά και στοχευμένα μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, η άυλη ψηφιακή κάρτα για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, η ειδική ενίσχυση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με απώλειες, η ρύθμιση επί των οφειλών του αγροτικού ρεύματος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.



Επίσης, στο προτεινόμενο σχέδιο εμπεριέχονται και διατάξεις για τη στεγαστική συνδρομή και ρυθμίσεις οργανωτικής, υπηρεσιακής και λειτουργικής φύσης που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

-----

Για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ε.Ε., προχωράμε σε πλήρη αναδιοργάνωση των εταιρειών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών και του τροχαίου υλικού της χώρας, προς διασφάλιση ενός σύγχρονου, γρήγορου, άνετου και απολύτως ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα δίκτυα.

1. Δημιουργείται λοιπόν, ένας νέος, ενιαίος, σύγχρονος δημόσιος φορέας, με πυρήνα τον ΟΣΕ, ο «Νέος ΟΣΕ», που αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως περιγράφονται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Καθίσταται μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων που εκτελούνται επί του σιδηροδρομικού δικτύου, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού καθώς και των σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων της ιδιοκτησίας του.

2. Στη νέα εταιρεία εντάσσονται πλέον, πέραν του σημερινού ΟΣΕ : α) η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και β) η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στο επιχειρησιακά κρίσιμο για τον σιδηρόδρομο τμήμα της δραστηριότητάς της.

3. Ο Νέος ΟΣΕ θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας και συνεχούς βελτίωσης του σιδηροδρομικού συστήματος, συνεργαζόμενος με τους λοιπούς φορείς του τομέα.

4. Οι αρμοδιότητες του νέου φορέα θα καλύπτουν πλήρως αυτές των σημερινών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ και θα συμπληρωθούν κατάλληλα, ώστε να αντιμετωπιστούν κενά ή, και αδυναμίες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των φορέων.

------

38 νέες υπηρεσίες προστέθηκαν τον Δεκέμβριο στο gov.gr. Έτσι, στο τέλος του 2023 οι υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου που προσφέρονται από το gov.gr έφτασαν τις 1638.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2023, προστέθηκαν 189 υπηρεσίες από 40 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, επτά επιπλέον φορείς ενέταξαν για πρώτη φορά υπηρεσίες τους στο gov.gr, ανάμεσα στους οποίους ο Άρειος Πάγος και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όλος μας ο σχεδιασμός ξεκινάει και καταλήγει στον πολίτη, στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας προς αυτόν, στην απλούστευση της καθημερινότητας του.

----

Στην χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός ανέφερε τα βασικά σημεία της Κυβερνητικής πρωτοβουλίας για το ζήτημα της ισότητας στον γάμο.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως αυτό που θα νομοθετηθεί είναι η ισότητα στον πολιτικό γάμο. Δηλαδή, η απαλοιφή οποιασδήποτε διάκρισης ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό στο ζήτημα της σύναψης ενός πολιτικού γάμου.

Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που έχουν παιδιά και με την πρόταση αυτή διασφαλίζουμε ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά.

Από τη στιγμή που ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχουν το δικαίωμα να υιοθετούν ένα παιδί μόνοι τους από το 1946, αποτελεί κενό νόμου το να μην αναγνωρίζεται αυτό το παιδί στο πλαίσιο ενός ζευγαριού.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνουν αλλαγές στο καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ούτε θα τεθεί ζήτημα για «γονέα 1» και «γονέα 2».

----

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθλητισμού, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το 2004 ήταν η χρονιά που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά: με την άρτια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων και βέβαια με τον μοναδικό θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδος. Το 2024, ως μία χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μία ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε και ως κυβέρνηση το συνολικό μας σχέδιο για τον αθλητισμό. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα, της αθλητικής οικογένειας ενωμένης. Ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός δεν διχάζει. Και αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να υπηρετεί αυτή την αποστολή ανάδειξης του αθλητισμού συνολικά στη χώρα. Με έργα και όχι με λόγια».

