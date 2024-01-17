Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ε. Αγαπηδάκη, στη σύντομη τοποθέτησή της, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διεξάγεται από το πρωί στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, τόνισε πως «o ασθενής πρέπει να κατανοεί το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται. Αν αυτό δεν συμβαίνει έχουμε αποτύχει».

Απευθυνόμενη στους διοικητές των νοσοκομείων είπε πως «υπάρχουν τα εργαλεία για να βελτιωθεί η κατάσταση»

Μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαμψης είπε πως μας δίνει την δυνατότητα για να λύσουμε αρκετά προβλήματα και πρόσθεσε πως «είναι ξεκάθαρη η ευθύνη των διοικήσεων σε πολλές περιπτώσεις».

Τα προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δημιουργούν πίεση στα νοσοκομεία, παραδέχθηκε τονίζοντας πως υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αναδόμηση της πρωτοβάθμιας και, μέχρι να υλοποιηθεί το νέο μοντέλο, ο ρόλος των διοικητών είναι σημαντικός.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός υγείας Μ. Θεμιστοκλέους είπε πως «η συντριπτική πλειονότητα των διοικητών που βρίσκεστε εδώ σήμερα ήταν τιμή και μεγάλη πρόκληση να θητεύστε στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας».

Το αποτέλεσμα στην Υγείας έρχεται με ομαδική δουλειά και μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια, επισήμανε. Έκανε επίσης λόγο για «συγκεκριμένες και μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο σύστημα υγείας».

«Θα κληθείτε να κάνετε αλλαγές στα νοσοκομεία σας και να σκεφτείτε ότι είμαστε… καταδικασμένοι να πετύχουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Υγείας Δ. Βαρτζόπουλος επισήμανε πως είναι «μοναδικό φαινόμενο για τη χώρα να έχουμε εντός των 10 πρώτων ημερών του έτους προϋπολογισμούς στα νοσοκομεία». Αναφερόμενος στις προμήθειες είπε ότι πλέον γίνονται βάσει των αναλώσεων της προηγούμενη χρονιάς και πρόσθεσε πως η δημιουργία της κεντρικής αρχής προμηθειών είναι σημαντική, γιατί μπορούν πλέον να υλοποιούνται μέσα από αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

