Διαψεύδει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευμα του tvxs.gr, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε εντολή να αφαιρεθούν αφίσες του Αλέξη Τσίπρα από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην Κουμουνδούρου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «είναι τόσο σεμνός που μόνο μία αφίσα έχουμε στο κτήριο» και συμπληρώνει: «Ίσως αυτό το άρθρο είναι μία καλή αφορμή να βάλουμε περισσότερες. Και θα δώσω τέτοια οδηγία άμεσα...»

Η ανάρτηση-απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Εκτελώντας την εντολή Μαξίμου «σκοτώστε τον ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε με το βολικό ΠΑΣΟΚ», το tvxs του κ. Κούλογλου της κλεμμένης έδρας, γράφει ότι δήθεν ζητήθηκε από συνεργάτη μου να κατέβουν οι αφίσες του Αλέξη Τσίπρα από τα γραφεία της Κουμουνδούρου.

Δυστυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός είναι τόσο σεμνός που μόνο μία αφίσα έχουμε στο κτήριο.

Ίσως αυτό το άρθρο είναι μία καλή αφορμή να βάλουμε περισσότερες. Και θα δώσω τέτοια οδηγία άμεσα διότι όλοι μας, και προσωπικά, είμαστε υπερήφανοι για τον Αλέξη: τον άνθρωπο που δεν πλούτισε από την πολιτική, που δεν άφησε κόσμο να πεθάνει από την πείνα και έξω από νοσοκομεία εν μέσω κρίσης, που ξανάβαλε τη χώρα στις ράγες, που δε δίστασε να βάλει πρώτος το όνομά του για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τον τελειώσετε όσο και να τον πολεμάτε. Γιατί δεν μπορείς να τελειώσεις κάτι που δεν έχει εξαρτήσεις από κανέναν».

