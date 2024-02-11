Επίσκεψη στον Βόλο και ομιλία στη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Μαγνησίας του κόμματος πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση για λάθος χειρισμούς σε μία σειρά από θέματα, στους τομείς της αγροτικής πολιτικής, της παιδείας αλλά και της υγείας.

Στην ομιλία του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στους αγρότες τους οποίους συνάντησε λίγο νωρίτερα στο μπλόκο του Αλμυρού και τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «αυτό δεν είναι μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, να έρχονται μόνο από το εξωτερικό για επενδύσεις real estate και χρυσή βίζα και μετά, εμείς εδώ πέρα, να ιδιωτικοποιούμε τα πανεπιστήμια, χωρίς να επενδύουμε στα δημόσια. Να μην επενδύουμε στη δημόσια υγεία; Να αφήνουμε τόσο κόσμο χωρίς στέγη, χωρίς να επενδύουμε στην αποκέντρωση; Να αφήσουμε τους αγρότες μας, τους οποίους συνάντησα πριν έρθω εδώ, να είναι στα πρόθυρα της εξαθλίωσης και συγχρόνως καταναλωτές να πασχίζουν από την ακρίβεια; Ποιος κερδίζει στη μέση από το χωράφι στο ράφι; Για ποιο λόγο, το πετρέλαιο που διυλίζεται στην Ελλάδα να είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από την Κύπρο, παρά το κόστος μεταφοράς; Είναι επειδή έχουμε ένα συνδυασμό ενός συγκεντρωτικού, πελατειακού, οικογενειακο-κρατικού καπιταλισμού, σε συνδυασμό με προπαγάνδα; Το 41% δεν είναι μόνο επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι και αποτυχία δική μας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Εμείς χάσαμε 600.000 συμπολίτες μας».

Και συνεχίζοντας ο Στέφανος Κασσελάκης απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους μίλησε για το κόμμα, το οποίο «θέλουμε να γίνει κόμμα των μελών και με λογοδοσία του προέδρου στα μέλη […] Θέλω να είσαστε στοχοπροσηλωμενοι. Μην ακούτε τίποτα. Μην ακούτε την ηχορύπανση».

Κατέληξε δε ο Στέφανος Κασσελάκης επισημαίνοντας ότι «τα πανεπιστήμια που θα έρθουν θα είναι πανεπιστήμια τύπου franchise και θα είναι περιπτώσεις διαπλοκής, αφού στον τόπο μας έχουμε το άκρον άωτον του νεποτισμού και γι’ αυτό φεύγουν να σπουδάσουν και δεν επιστρέφουν στην πατρίδα. Θέλω από εσάς χαμόγελο, υπερηφάνεια, συντροφικότητα».

Κατά την άφιξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Μαγνησίας, αναφέρθηκε και στις ζημιές που υπέστη ο Βόλος από τις κακοκαιρίες Daniel και Εlias και τόνισε ότι «ήρθα στον όμορφο Βόλο, που τον έχω επισκεφτεί από τον Σεπτέμβριο επανειλημμένα, είναι μια ταλαιπωρημένη πόλη από τις φυσικές καταστροφές. Είχα έρθει και με τον κ. Φάμελλο και είχαμε δει από κοντά τα ζητήματα της περιοχής. Βλέπω μια ανάκαμψη. Θα στηρίξουμε όσο μπορούμε την πόλη να ακμάσει και πάλι και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ως μέρος της ανάπτυξης του Βόλου να υπάρχει και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διότι αυτό που πάει να γίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το μόνο που θα κάνει είναι να μαραζώσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια κι αυτό είναι το τελευταίο που χρειάζεται μια πολύπαθη περιφέρεια. Εδώ είμαι με τον Τάιλερ, την Φάρλυ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχετε μια όμορφη πόλη που θέλουμε να στηρίξουμε με την καρδιά μας».

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνοδευόμενος από τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου Μανώλη Καπνισάκη και φίλους περπάτησε στην κεντρική παραλία του Βόλου και στο εμπορικό κέντρο όπου πολύς κόσμο τον χαιρετούσε και φωτογραφιζόταν μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

