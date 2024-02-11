Λογαριασμός
Αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Βίντεο

Οι αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους

Σκληραίνουν τη στάση του οι αγρότες στην Κοζάνη, οι οποίοι πριν από λίγο προχώρησαν σε κατάληψη έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι αγρότες, όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, αγνοώντας τη βροχόπτωση που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή, πέταξαν άχυρα έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους.

Μάλιστα, οι αγρότες της περιοχής στήνουν μπλόκο με 40 περίπου τρακτέρ στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης.

Πηγή: skai.gr

