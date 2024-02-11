Υπόμνημα με τα αιτήματά τους έδωσαν στην υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου των Γρεβενών, κατά την διάρκεια εκδήλωσης κοπής πίτας της ΝΔ Γρεβενών.
Η αντιπροσωπεία των αγροτών ζήτησε την προσοχή της κυβέρνησης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την συνολική οικονομική και κοινωνική στήριξη της ΠΕ Γρεβενών η οποία, όπως επεσήμαναν, «φθίνει δημογραφικά, ερημώνει πληθυσμιακά και όσο περνά ο καιρός πτωχαίνει οικονομικά».
Οι αγρότες περίμεναν την υπουργό με παραταγμένα τα τρακτέρ τους έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο Γρεβενών, όπου θα πραγματοποιείτο η εκδήλωση της ΝΟΔΕ Γρεβενών της ΝΔ.
Η κ. Κεραμέως υποσχέθηκε ότι «θα μεταφέρει στον πρωθυπουργό τα ιδιαίτερα αιτήματα των αγροτών της περιοχής» και υπενθύμισε ότι «εκκρεμεί η συνάντηση της 15μελούς αντιπροσωπείας τους στο Μαξίμου» ενώ τόνισε ότι «υπάρχει θέληση από την πλευρά της κυβέρνησης για την λύση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.