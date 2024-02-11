Υπόμνημα με τα αιτήματά τους έδωσαν στην υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου των Γρεβενών, κατά την διάρκεια εκδήλωσης κοπής πίτας της ΝΔ Γρεβενών.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών ζήτησε την προσοχή της κυβέρνησης για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την συνολική οικονομική και κοινωνική στήριξη της ΠΕ Γρεβενών η οποία, όπως επεσήμαναν, «φθίνει δημογραφικά, ερημώνει πληθυσμιακά και όσο περνά ο καιρός πτωχαίνει οικονομικά».

Οι αγρότες περίμεναν την υπουργό με παραταγμένα τα τρακτέρ τους έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο Γρεβενών, όπου θα πραγματοποιείτο η εκδήλωση της ΝΟΔΕ Γρεβενών της ΝΔ.

Η κ. Κεραμέως υποσχέθηκε ότι «θα μεταφέρει στον πρωθυπουργό τα ιδιαίτερα αιτήματα των αγροτών της περιοχής» και υπενθύμισε ότι «εκκρεμεί η συνάντηση της 15μελούς αντιπροσωπείας τους στο Μαξίμου» ενώ τόνισε ότι «υπάρχει θέληση από την πλευρά της κυβέρνησης για την λύση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

