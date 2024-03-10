Μαρινάκης: Αμείλικτα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις από Κασσελάκη και Τσίπρα

Με αφορμή δημοσιεύματα του κυριακάτικου Τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι εγείρονται αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις τόσο από τον Στέφανο Κασσελάκη αναφορικά με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα για τους χειρισμούς στην υπόθεση Novartis.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

«Σημερινό ρεπορτάζ στην εφημερίδα 'Πρώτο Θέμα' παρουσιάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη στο εξωτερικό και τις εταιρείες με τα 'αστακοκάραβα' όπως τα αποκάλεσε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Από την άλλη, στην εφημερίδα 'Απογευματινή' ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονής, σε συνέχεια της παραδοχής Κούλογλου για 'πολιτικές αποφάσεις' στην υπόθεση της Novartis, μετά τα 'παρα- υπουργεία' αποκαλύπτει ολόκληρο 'παρα- σύστημα' στην υπόθεση, που στήθηκε από τον κ. Τσίπρα και το επιτελείο του.

Από τα δημοσιεύματα, εγείρονται αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις από τους κυρίους Κασσελάκη και Τσίπρα.

Πόσες εταιρείες έχει τελικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό;

Ποιες ακριβώς είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη ο οποίος συνεχώς μας διαβεβαιώνει αορίστως ότι ξέρουμε τα πάντα γι’ αυτόν, όμως ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε; Καλό θα ήταν οι Έλληνες πολίτες να τα μάθουν «αδιαμεσολάβητα» και όχι από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων.

Όσον αφορά στον κ. Τσίπρα θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε πόσες ακόμη «ατυχείς» στιγμές είχε; Τι είδους και πόσα «παρα-συστήματα» λειτούργησαν επί των ημερών του;

Ο πρώην και ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κρύβονται άλλο πίσω από το δάχτυλο τους. Οφείλουν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις, αντί να πρωταγωνιστούν σε άθλιες και συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος της Ελλάδας, εμφανιζόμενοι ως δήθεν υπερασπιστές του κράτους δικαίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.