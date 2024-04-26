Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 26 Απριλίου 1986 - Η πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ηταν 26 Απριλίου 1986 όταν δύο εκρήξεις στον αντιδραστήρα 4 της πυρηνικής μονάδας στο Τσερνόμπιλ οδήγησαν σε τεράστια έκλυση ραδιενέργειας και στη δημιουργία ραδιενεργών νεφών

  • 1825   Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ

Ο Ιμπραήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύει τη Σφακτηρία, έχοντας να αντιμετωπίσει μόνο 1.500 Έλληνες. Πέφτουν μαχόμενοι ο υπουργός Στρατιωτικών, Αναγνώστης Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς) και ο φιλέλληνας Σανταρόζα, μαζί με άλλους 350 Έλληνες.

  • 1877  Ο ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ

Ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από Γερμανούς αρχαιολόγους ο Ερμής του Πραξιτέλη.

  • 1926  ΙΔΡΥΕΤΑΙ Ο ΠΑΟΚ

Ιδρύεται και επισήμως ο ΠΑΟΚ, με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

  • 1986  ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ

Πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ της Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία), το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
 

