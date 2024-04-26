Survivor 2024: Αποχώρησε ο Περπατάρης

Μια μάλλον απρόσμενη εξέλιξη έλαβε χώρα κατά την τελευταία δοκιμασία αποχώρησης. Ο Γιάννης Περπατάρης, μετά από δύο ήττες ήταν αυτός που αποχώρησε από το παιχνίδι.

Η αρχική κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με την Δώρα. Οι δύο παίκτες είχαν μια πολύ έντονη σχέση μέσα στο παιχνίδι για μεγάλο διάστημα. Πλέον όμως είχαν μια πολύ καλή επαφή και η αναμέτρηση ήταν σε φιλικό επίπεδο.



Η δεύτερη αναμέτρηση ήταν με τον Χριστόφορο Ταξίδη. Ο Χριστόφορος είχει προηγουμένως ηττηθεί από τον Θοδωρή Τουρκογιώργο, όμως την κρίσιμη στιγμή φάνηκε να κατέχει απολύτως τον στόχο και δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη και να εξασφαλίσει την παραμονή του.

Ο Γιάννης πριν αποχωρήσει ανέφερε πως θα ήθελε να δει τον Γιώργο Γκιουλέκα νικητή γιατί εκτός από «παικταράς» είναι και «ταπεινός», ενώ δεν αναφέρθηκε καθόλου στους πρώην φίλους του, Σταυρούλα και Φάνη.

Πηγή: skai.gr

