Survivor 2024: Σκληρή μάχη για τη Νέα Υόρκη - «Να δούμε ποιος θα ταξιδέψει»

Μπορεί η παραμονή στο Survivor να είναι το σημαντικότερο αγαθό στο παιχνίδι, όμως μερικά έπαθλα έχουν καταφέρει να κάνουν τους παίκτες να ανεβάσουν πολύ περισσότερους παλμούς, απ' ότι αν έπαιζαν για ασυλία. Ένα από αυτά ήταν και το έπαθλο που δόθηκε στον τελευταίο αγώνα, το ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Ήδη από την ανακοίνωση του επάθλου, ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, οι Κόκκινοι σε μια προσπάθεια να παίξουν με την ψυχολογία των αντιπάλων τους, εμφανίστηκαν πολύ σίγουροι για τη νίκη τους και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο αγώνας ξεκίνησε πολύ καλά γι'αυτούς και γρήγορα κατάφεραν να σβήσουν το προβάδισμα 2 πόντων που είχαν κερδίσει οι Μπλε από τις προηγούμενες μέρες.

Οι Μπλε όμως, παρότι σαστισμένοι, δεν υστερούσαν. Με μερικούς κρίσιμους πόντους μπόρεσαν να διατηρήσουν το πάνω χέρι μέχρι την κατάλληλη στιγμή, και στο τέλος πήραν την σημαντικότατη νίκη.

Τον τελευταίο πόντο έφερε ξανά ο Φάνης, στέλνοντας τους συμπαίκτες του να ετοιμάσουν βαλίτσες.

Η κατά τα άλλα λαλίστατη κόκκινη ομάδα δεν εμφανίστηκε μετά τον αγώνα, προκαλώντας τα σχόλια των Μπλε για ακόμα μια φορά.

Η Μπλε ομάδα αναχώρησε άμεσα για το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, ένα όνειρο ζωής για τους περισσότερους παίκτες και όχι μόνο. Ξεναγός η Σταυρούλα, που βρέθηκε εκεί και στο προηγούμενο Survivor.

Πηγή: skai.gr

