Περιμένοντας τον Γκοντό, του Σάμιουελ Μπέκετ στο Theatre Of The No

Το Theatre Of The No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας, στα πλαίσια των εγκαινίων του στις 18 Απριλίου, παρουσιάζει το θρυλικό έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ. Την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Νίκος Διονύσιος, καθοδηγώντας ένα εξαιρετικό καστ Ελλήνων και ξένων ηθοποιών. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ού αιώνα, μια ιστορία για την αναμονή, την χαμένη ελπίδα, τους δυνάστες και τους σωτήρες. Δύο παρίες του δρόμου, ο Εστραγκόν και ο Βλαντιμίρ, εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον, περιμένουν για κάτι που δεν έρχεται, δύο περαστικοί ο Πότζο και ο Λάκι που τους συνδέει μια σχέση εξουσίας και υποταγής, μέσα από ανούσιες συνομιλίες έρχονται αντιμέτωποι με φιλοσοφικά ερωτηματικά για τον Θεό, τη ζωή και το θάνατο και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή.

Παίζουν: David Gilliam, Βασιλείου Βάσια, Γιώργος Χουσάκος, Αναστασία Μπουγιάκα, Sebastian Pouentes

Παραστάσεις: Από 18 Απριλίου έως 13 Μαΐου κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στις 20.30

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: more.com

Theatre Of The No, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα. Τηλ: +306946851001

Η Sevdaliza για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Gagarin

Η Sevdaliza για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα την Παρασκευή 26 Απριλίου στο Gagarin! Η λέξη «μοναδικός» χρησιμοποιείται πολύ συχνά για καλλιτέχνες, αλλά στην περίπτωση της Sevdaliza είναι όντως η πραγματικότητα. Τόσο ώστε να την επιλέξει προσωπικά η Madonna για να την συντροφεύσει στις πρόσφατες εμφανίσεις της στο Άμστερνταμ. Από το απίστευτα σαγηνευτικό «Human» που για τους περισσότερους ήταν η πρώτη γνωριμία με τη μουσικής της, στη συνεργασία της με την Grimes στο «Nothing Lasts Forever» και την τελευταία της επιτυχία, το έξοχο «Ride Or Die» με τον Villano Antillano, η Sevdaliza έχει έναν απόλυτα προσωπικό ήχο που ολοένα εξελίσσεται. Όμως, η απόλυτη δύναμη της Sevdaliza βρίσκεται επί σκηνής. Σαγηνευτική και αιθέρια, αλλά και μια αμαζόνα που ευαγγελίζεται την γυναικεία ενδυνάμωση, στις συναυλίες της προσφέρει μια εμπειρία που απευθύνεται στις αισθήσεις.

Παρασκευή 26/4, 20:30

Εισιτήρια: 29€ (early bird), 31€, 34€. Προπώληση: more.com

Gagarin, Λιοσίων 205, Αθήνα , Τηλέφωνο 21 1411 2500

Shades from the deep: Έκθεση της Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου στην Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος – δεξαμενή»

Την Παρασκευή 26 Απριλίου, εγκαινιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος – δεξαμενή», η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου, με τίτλο: «Shades from the deep». Τι κάνουμε με όσα δεν είναι ορατά; Αν μέσω της όρασης βλέπουμε όσα έχουν μορφή, πώς βλέπουμε την ουσία που υπάρχει πίσω από τη μορφή; Πώς δίνουμε ενδείξεις για το Αόρατο; Αυτά τα ερωτήματα υπήρχαν ασυνείδητα όταν συνδεόμουν με μία ζωγραφική διαδικασία που μοιάζει με βίωμα αλλεπάλληλων καταδύσεων στα βάθη του Αόρατου. Παραμερίζοντας την αναπαράσταση των ήδη ορατών, επέλεξα την έρευνα, τον αυτοσχεδιασμό, την αγωνία και την έκσταση της πιθανής συνάντησης με κάτι πρωτόγνωρο και αποκαλυπτικό. Έχω την αίσθηση ότι εξερευνώ ακαθόριστα εσωτερικά τοπία στα όρια βυθών αρχετυπικών.” αναφέρει η ίδια η καλλιτέχνης για τη νέα ενότητα έργων της Αποχρώσεις από τα βάθη.

Διάρκεια Έκθεσης: Από 26 Απριλίου έως 8 Ιουνίου 2024.

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12:00–16:00, 17:00–20:00. Σάββατο: 11:00–15:00.

Αστρολάβος Δεξαμενή: Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, τηλ. 2107294342, 3. Ε: gallery@astrolavos.gr. | https://www.astrolavos.gr

