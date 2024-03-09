Λογαριασμός
Λάρισα: Ορίστηκε η επιτροπή αγροτών που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό την Δευτέρα στο Μαξίμου

Στο επίκεντρό της συνάντησης θα βρεθούν κατά κύριο λόγο τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον αγροτικό τομέα της Θεσσαλίας μετά την πρωτοφανή θεομηνία του Σεπτεμβρίου

Τα ονόματα των Θεσσαλών αγροτών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσεχή Δευτέρα 11 Μαρτίου δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας onlarissa.gr, την επιτροπή απαρτίζουν οι: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αντωνίου Σωτήρης, Γαλάνης Δημήτρης, Γιαννακός Σωτήρης, Καλογιαντσίδης Γιάννης, Κουκούτσης Γιάννης,  Κωστόπουλος Αριστείδης, Μαρούδας Ρίζος, Πάντζιος Χρήστος, Πρασσάς Θανάσης, Σβερονόπουλος Γαρύφαλλος, Σδράλης Γιάννης, Σπυρόπουλος Παύλος, Τσικριτσής Στέλιος και Τσιούτρας Γιάννης.

Η συνάντηση θα γίνει στις 12.30μμ στο Μέγαρο Μαξίμου και στο επίκεντρό της θα βρεθούν κατά κύριο λόγο τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον αγροτικό τομέα της Θεσσαλίας μετά την πρωτοφανή θεομηνία του Σεπτεμβρίου.

Πηγή: onlarissa.gr

TAGS: Αγρότες Θεσσαλία συνάντηση Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου
