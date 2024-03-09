Τα ονόματα των Θεσσαλών αγροτών που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσεχή Δευτέρα 11 Μαρτίου δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας onlarissa.gr, την επιτροπή απαρτίζουν οι: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αντωνίου Σωτήρης, Γαλάνης Δημήτρης, Γιαννακός Σωτήρης, Καλογιαντσίδης Γιάννης, Κουκούτσης Γιάννης, Κωστόπουλος Αριστείδης, Μαρούδας Ρίζος, Πάντζιος Χρήστος, Πρασσάς Θανάσης, Σβερονόπουλος Γαρύφαλλος, Σδράλης Γιάννης, Σπυρόπουλος Παύλος, Τσικριτσής Στέλιος και Τσιούτρας Γιάννης.

Η συνάντηση θα γίνει στις 12.30μμ στο Μέγαρο Μαξίμου και στο επίκεντρό της θα βρεθούν κατά κύριο λόγο τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον αγροτικό τομέα της Θεσσαλίας μετά την πρωτοφανή θεομηνία του Σεπτεμβρίου.

