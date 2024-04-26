Με τον Σλούκα, τον Ιωάννη και τ' άλλα παιδιά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάτησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «φλεγόμενο» ΟΑΚΑ (95-79), έκανε το 1-1 στη σειρά και πάει στο Βελιγράδι για να παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου.

Οι «πράσινοι» είχαν τον Σλούκα σε μυθικό βράδυ, με τον αρχηγό να πετυχαίνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους (29) σε αγώνα της Ευρωλίγκας. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Παπαπέτρου, Λεσόρ και Μήτογλου, που συνέβαλαν τα μέγιστα όταν και όπως έπρεπε.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Οι παίκτες του Αταμάν δεν μπήκαν με σωστή νοοτροπία στο ματς και επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να κάνουν το παιχνίδι τους αφού έπαιζαν άμυνα με τα… μάτια στο πρώτο δεκάλεπτο. Εξ ου και οι 28 πόντοι που δέχθηκαν από την ομάδα του Κάτας, η οποία είχε 8/9 δίποντα και 4/7 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, με τα 8 καλάθια εξ αυτών να έρχονται από τελικές πάσες, απόδειξη της «χαλαρής» αμυντικής προσέγγισης των γηπεδούχων.

Μετά τα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου ωστόσο, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να… δαγκώσουν και βελτιώθηκαν αισθητά στην άμυνα, κάτι που τους έδωσε την απαραίτητη ώθηση και για την επίθεση. Το 30-36 στο 15’ μετατράπηκε σε 51-39 στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Σλούκα να παίρνει τ’ όπλο του πετυχαίνοντας 11 συνεχόμενους πόντους σε αυτό το κομμάτι της αναμέτρησης.

Ο «εξάστερος» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο πρώτο μισό της 3ης περιόδου φτάνοντας μέχρι και το +18, αλλά κάπου εκεί άρχισε τα λάθη και στις δύο άκρες του παρκέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε 12-0 μέσα σε σχεδόν δύο αγωνιστικά λεπτά από το φινάλε του 3ου δεκάλεπτου μέχρι τις αρχές του 4ου. Εντελώς ξαφνικά λοιπόν το ματς μετατράπηκε σε θρίλερ (71-68) και πήγε στον γρήγορο ρυθμό που ήθελε η Μακάμπι.

Κάπου εκεί ωστόσο βγήκε μπροστά (πάλι) ο Σλούκας, παρότι είχε φορτωθεί με 4 φάουλ: μία ασίστ προς τον Λεσόρ και ένα καλάθι του έδωσαν ανάσα 7 πόντων στους «πράσινους» (75-68) σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του αγώνα κι έκτοτε τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, αφού οι παίκτες του Αταμάν έτρεξαν νέο σερί (9-0) και ξέφυγαν στο +14 καθαρίζοντας την μπουγάδα για το τελικό 95-79.

Πάμε και στην ατομική κριτική. Θα ξεκινήσουμε από τον Σλούκα, ο οποίος… οργίασε και ανέλαβε ρόλο εκτελεστή στο δεύτερο ματς παίζοντας και για τον Ναν, που δείχνει να έχει περιοριστεί από το αμυντικό πλάνο του Κάτας στα δύο πρώτα ραντεβού. Το… κοντέρ του αρχηγού σταμάτησε στους 29 πόντους έχοντας εξαιρετικά ποσοστά (8/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και για μια ακόμα φορά παρέδωσε μαθήματα διαβάσματος των φάσεων. Στο μεταξύ, το μοναδικό άστοχο δίποντό του ήταν και το πιο… εύκολο αφού αστόχησε εξ επαφής μετά από μια μαγική προσποίηση προς τον Ριβέρο, ο οποίος έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Απλά ο καλύτερος Έλληνας παίκτης μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μαγικό βράδυ και για τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο διεθνής φόργουορντ πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του στη φετινή Ευρωλίγκα όσον αφορά τους πόντους (15 τον αριθμό), ενώ «άνοιξε» την αντίπαλη άμυνα με τα τρίποντά του (4/7). Σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι έκανε μπόλικη δουλειά στα… μετόπισθεν, όπου περιόρισε τον Κόλσον κι έδωσε πολλές βοήθειες με τα μούσκουλα του (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, μία τάπα). Κατά τα λοιπά, οι Λεσόρ και Μήτογλου έπαιξαν πιο μυαλωμένα αυτή τη φορά και κέρδισαν τις περισσότερες μάχες κάτω από τα καλάθια (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ συνολικά).

Τώρα η σειρά μεταφέρεται στο Βελιγράδι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αναζητά τουλάχιστον ένα διπλό για να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας. Κακά τα ψέματα, η μαγική λέξη για τους «πράσινους» είναι η άμυνα. Το γεγονός ότι στο δεύτερο ματς κατέβασαν τους Ισραηλινούς στους 79 πόντους και δεν τους επέτρεψαν πολλά επιθετικά ριμπάουντ ήταν τα σημεία-κλειδιά για να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα. Επιπροσθέτως, οι παίκτες του Αταμάν έδιωξαν από πάνω τους την πίεση και τώρα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στη Σερβία…

Υ. Γ. Τι κόσμος Θεέ μου! Οι 18.500 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ήταν ο 6ος παίκτης της ομάδας και ώρες-ώρες ένιωθες ότι έπαιζαν και εκείνοι άμυνα...

Υ. Γ. 2 Είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι η ομάδα του Αταμάν βραχυκύκλωσε κάπως στην άμυνα ζώνης των φιλοξενούμενων, όπως και στο πρέσινγκ των αντιπάλων στα 2/3 του γηπέδου. Αυτό είναι κάτι που χρήζει βελτίωσης στα επόμενα ματς...

Υ. Γ. 3 Πολύ άσχημα τα όσα έκαναν οι Ισραηλινοί μετά το τέλος του αγώνα και αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν μια καθαρή ήττα.

