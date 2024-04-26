Ελπίδες για την καταπολέμηση του μελανώματος δίνει το νέο εμβόλιο που ήδη χορηγήθηκε σε ασθενείς στη Βρετανία.

Οι γιατροί άρχισαν να δοκιμάζουν σε εκατοντάδες ασθενείς το πρώτο στον κόσμο εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου mRNA, για το μελάνωμα, με στόχο να θεραπεύσουν μόνιμα τον καρκίνο.

Το μελάνωμα «χτυπά» περίπου 132.000 ανθρώπους ετησίως παγκοσμίως και είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος του δέρματος. Επί του παρόντος, η χειρουργική επέμβαση είναι η κύρια θεραπεία, αν και μερικές φορές χρησιμοποιούνται επίσης ακτινοθεραπεία, φάρμακα και χημειοθεραπεία.

Τώρα οι ειδικοί δοκιμάζουν νέα εμβόλια που είναι ειδικά κατασκευασμένα για κάθε ασθενή και λένε στο σώμα του να κυνηγήσει καρκινικά κύτταρα για να αποτρέψει την επανεμφάνιση της νόσου.

Μια δοκιμή φάσης 2 διαπίστωσε ότι τα εμβόλια μείωσαν δραματικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου σε ασθενείς με μελάνωμα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια τελική, φάση 3, δοκιμή και διευθύνεται από το University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH).

Η Δρ Heather Shaw, ο εθνικός συντονιστής ερευνητής για τη δοκιμή, είπε ότι τα εμβόλια είχαν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν άτομα με μελάνωμα και δοκιμάζονται σε άλλους καρκίνους, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, της ουροδόχου κύστης και των νεφρών.

Το εμβόλιο είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία νεοαντιγόνων. Έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου και όγκου ενός ασθενούς.

Γνωστό ως mRNA-4157 (V940), το εμβόλιο στοχεύει νεοαντιγόνα όγκου, τα οποία εκφράζονται από όγκους σε συγκεκριμένο ασθενή. Αυτοί είναι δείκτες στον όγκο που μπορούν ενδεχομένως να αναγνωριστούν από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Για την εξατομίκευσή του, αφαιρείται δείγμα όγκου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης του ασθενούς, ακολουθούμενο από αλληλουχία DNA και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο αντικαρκινικό έμβολο που είναι ειδικό για τον όγκο του ασθενούς.

«Αυτή είναι πολύ μια εξατομικευμένη θεραπεία και είναι πολύ πιο έξυπνη από ορισμένες απόψεις από ένα εμβόλιο», είπε ο Shaw. «Είναι απολύτως προσαρμοσμένο για τον ασθενή – δεν θα μπορούσατε να το δώσετε στον επόμενο ασθενή στη σειρά γιατί δεν θα περίμενε κανείς να λειτουργήσει.

Ο απώτερος στόχος είναι η μόνιμη θεραπεία των ασθενών από τον καρκίνο τους, είπε ο Shaw. «Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική ελπίδα ότι αυτοί θα είναι οι αλλαγές του παιχνιδιού στην ανοσοθεραπεία», είπε.

Τα δεδομένα της Φάσης 2 διαπίστωσαν ότι τα άτομα με σοβαρά μελανώματα υψηλού κινδύνου που έκαναν το εμβόλιο παράλληλα με την ανοσοθεραπεία Keytruda είχαν σχεδόν τις μισές (49%) πιθανότητες να πεθάνουν ή να επανεμφανιστεί ο καρκίνος τους μετά από τρία χρόνια από εκείνους που έλαβαν μόνο Keytruda.

Οι ασθενείς έλαβαν 1 mg του εμβολίου mRNA κάθε τρεις εβδομάδες για το πολύ εννέα δόσεις και 200 ​​mg Keytruda κάθε τρεις εβδομάδες (μέγιστες 18 δόσεις) για περίπου ένα χρόνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.