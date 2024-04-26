Σφαίρα σε προαύλιο σχολείου βρέθηκε την Πέμπτη στα Άνω Λιόσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία την «αδέσποτη» βολίδα βρήκε ο διευθυντής του 10ου δημοτικού σχολείου.
Ο διευθυντής αφού εντόπισε τη βολίδα αγνώστου διαμετρήματος, την παρέδωσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Πηγή: skai.gr
