Σφαίρα σε προαύλιο σχολείου βρέθηκε την Πέμπτη στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία την «αδέσποτη» βολίδα βρήκε ο διευθυντής του 10ου δημοτικού σχολείου.

Ο διευθυντής αφού εντόπισε τη βολίδα αγνώστου διαμετρήματος, την παρέδωσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

