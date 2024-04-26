Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αδέσποτη σφαίρα στο προαύλιο εντόπισε διευθυντής δημοτικού στα Άνω Λιόσια

Άμεσα ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και η βολίδα μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στο τμήμα ασφαλείας Φυλής, όπου διεξάγει την προανάκριση

σχολείο

Σφαίρα σε προαύλιο σχολείου βρέθηκε την Πέμπτη στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία την «αδέσποτη» βολίδα βρήκε ο διευθυντής του 10ου δημοτικού σχολείου.

Ο διευθυντής αφού εντόπισε τη βολίδα αγνώστου διαμετρήματος, την παρέδωσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άνω Λιόσια δημοτικό σχολείο σφαίρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark