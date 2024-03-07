Στην Ουάσινγκτον ταυτόχρονα ο Χακάν Φιντάν και ο διοικητής της ΜΙΤ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και ο διοικητής της ΜΙΤ θα βρίσκονται ταυτόχρονα στην Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης. Η εφημερίδα Μilliyet μιλά για κρίσιμο απολογισμό στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας

Μουρράτ Γετκίν, δημοσιογράφος: O διοικητής της ΜΙΤ στις ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον διοικητή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς μετά θα έχει συναντήσεις σε Λευκό Οίκο, στο Στειτ Ντιπάρτμεντ όπως και στο Κογκρέσο.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών βρίσκονται ταυτόχρονα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Στο πρόγραμμα του Φιντάν δεν είναι μόνο η συνάντηση με τον Μπλίνκεν αλλά έχει και συνάντηση με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Τζεικ Σάλιβαν, θα έχει συναντήσεις στο Κογκρέσο όπως και με πολλά think tank.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Τουρκία 'τρέχει' το πρόγραμμα του αεροπλανοφόρου»

«Σε πόλεμο το μικρό αεροπλανοφόρο Αadolu θα συνοδεύεται από δύο υποβρύχια και πέντε φρεγάτες»

Φούλια Οζτούρκ, δημοσιογράφος CNN TURK: «To Αnadolu είναι το πρώτο πλοίο μη επανδρωμένων αεροσκαφών το έχουμε αναφέρει. Όμως τώρα εμείς ως Τουρκία ξεκινάμε να ναυπηγουμε το πρώτο εθνικό αεροπλανοφόρο. Ηδη ξεκίνησε ο σχεδιασμός. Ο αρχηγός του Ναυτικού Ερζουμέντ Τατλίογλου, που τον αγαπώ ιδιαίτερα , πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στα γραφεία σχεδιασμού του Ναυτικού».

Oζάι Σεντίρ, διευθυντής Milliyet: «Αυτό το πλοίο το Anadolu δεν θα είναι ποτέ μόνο του σε περίπτωση πολέμου δίπλα του θα βρίσκονται δυνάμεις του Ναυτικού. Θα το συνοδεύουν τουλάχιστον 2 υποβρύχια και 5 φρεγάτες. Aυτός είναι και ο λόγος της τουρκικής φρεγάτας TF-2000 για να εξασφαλίσει την αντιαεροπορική άμυνα. Πρέπει να αναφέρουμε και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου πλοίου το οποίο μπορεί να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να επιστρέψει δίχως κανένα ανεφοδιασμό καυσίμων».

Tούρκοι αναλυτές: «Η Τουρκία χρεοκόπησε, τυπώνει χρήμα για να απληρώσει μισθούς, συντάξεις και να καλύψει υποχρεώσεις»

«Αυτός είναι ο λόγος του πληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα συνέχεια τυπώνει χρήμα»

«Tο KAAN ετοιμάζεται, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να φάει κρέας»

Ετζέ Ερκέν, δημοσιογράφος: «Μου άρεσε το άρθρο σας καθώς θέτει το ερώτημα 'μαχητικό ή κρέας], καθώς οι πολίτες κάποια στιγμή ίσως καταλάβουν πως το μαχητικό δεν είναι τροφή κι αυτό θα το καταλάβει αργά. Είμαστε περήφανοι με το Kaan είναι επίτευγμα, όμως καταλαβαίνουμε πως θα είναι έτοιμο σε 10 χρόνια όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε να φάμε κρέας. Μάλλον το ψέμα είναι κάτι πιο εύκολο».

Μουράτ Μουράτογλου, οικονομολόγος αρθρογράφος εφημερίδας Sozcu: Στην πραγματικότητα η Τουρκία χρεοκόπησε. Αυτό πρέπει να το δούμε πως είναι χρεοκοπία. O λόγος του υψηλού πληθωρισμού που έχουμε είναι η χρεοκοπία της Τουρκίας. Όμως επειδή δεν είναι εταιρεία, πληρώνει τις υποχρεώσεις της τυπώνοντας χρήμα. Αυτός είναι και ο λόγος πέρυσι ο πληθωρισμός έφτασε στο 80%και έκλεισε με 65% και φέτος ενώ έλεγαν πως θα πέσει πάλι επίσημα είμαστε στο 65% και συνεχίζουμε να τυπώνουμε χρήμα Όσοι δεν μας πιστεύουν ας ανοίξουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας και θα δουν την αύξηση αυτή , τυπώνουν χρήμα».

Πηγή: skai.gr

