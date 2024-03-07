Στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για την εταιρία του Στέφανου Κασσελάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Πολλά στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως η πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση με αφορμή την έρευνα της εισαγγελίας για τα mail των αποδήμων και την Άννα Ασημακοπούλου έχει οδηγήσει το Μαξίμου στο να στοχεύσει τόσο πολύ στον Στέφανο Κασσέλακη για την εταιρία που κατέχει στις ΗΠΑ.

Με φόντο τις ευρωεκλογές το κλίμα πολώνεται με τη Νέα Δημοκρατία να επιθυμεί να μην πέσει πολύ από τα ποσοστά του Ιουνίου και τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει τη δεύτερη θέση. «Δύσκολες αποστολές» και για τα δυο κόμματα με δεδομένη τη «χαλαρότητα» της ψήφου των συγκεκριμένων εκλογών

Από την Κουμουνδούρου έχουν περάσει στην αντεπίθεση αναβαθμίζοντας την υπόθεση της εταιρίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε ζήτημα «κράτους δικαίου». Ο Στέφανος Κασσελάκης προχθές και αρκετά στελέχη του κόμματος μιλούν ουσιαστικά για «χειραγώγηση της δικαιοσύνης» από την κυβέρνηση. Κατηγορίες βαριές και τόνοι εξαιρετικά υψηλοί τόνοι από έναν ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί να συσπειρώσει το «σκληροπυρηνικό» κοινό του.

Τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή αν τελικά ασκηθεί δίωξη κατά του Στέφανου Κασσελάκη από τη δικαιοσύνη. Να εκτιμηθεί δηλαδή πως το γεγονός ότι είναι εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να μην είναι ιδιοκτήτης με έδρα την αλλοδαπή. Την απάντηση έδωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου, Βούλα Κεχαγιά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Έχει πει στις 13 Φεβρουαρίου ότι εφόσον πράγματι και εξωκοινοβουλευτικοί πολιτικοί αρχηγοί εμπίπτουν στη διάταξη αυτή και υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο οπωσδήποτε - εφόσον αυτό είναι βέβαιο και σίγουρο - την επόμενη ημέρα θα γίνει μεταβίβαση των μετοχών του στην αλλοδαπή». Κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για δικαίωση του Γιάννη Ραγκούση όταν στο συνέδριο είχε πει πως «όσες και όσοι θέλετε να πιστέψετε ότι δεν υπονόμευσαν τη δημόσια εικόνα μας οι ανακοινώσεις ότι το κόμμα δανείστηκε από τον πρόεδρο και μάλιστα μέσω αλλοδαπής εταιρίας, πιστέψτε το».

Ο προβληματισμός που υπάρχει είναι πως τα οικονομικά του κόμματος μπορεί να αποτελέσουν ένα νέο πεδίο εσωστρέφειας για την Κουμουνδούρου το επόμενο διάστημα. Η κόντρα με τον Θύμιο Γεωργόπουλο, είναι ακόμα ανοιχτή. Ο πρώην γενικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί τη σύγκληση των οργάνων προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Από την Κουμουνδούρου έχουν δώσει στη δημοσιότητα όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν πως το δάνειο του Στέφανου Κασσελάκη χρησιμοποιήθηκε.

Τόσο η προκαταβολή για το δώρο των Χριστουγέννων όσο και το υπόλοιπο ποσό για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Κανείς δεν γνωρίζει πως θα αντιδράσει ο Στέφανος Κασσελάκης. Θα συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία ή την Κεντρική Επιτροπή; Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς την επόμενη Παρασκευή θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Σπάρτη για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και μετά από 20 ημέρες που θα επιστρέψει στην Κουμουνδούρου το κόμμα θα μπει στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών.

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και το εσωκομματικό δημοψήφισμα για την κατάρτιση της ευρωλίστας. Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο χρόνος είναι πολύτιμος και μετρά αντίστροφα για την επίτευξη του στόχου που είναι τόσο η διατήρηση του ποσοστού των εθνικών εκλογών όσο και να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ που δημοσκοπικά δείχνει να έχει πάρει κεφάλι.

