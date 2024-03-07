Μη κρατικά ΑΕΙ: Με εντάσεις και ενστάσεις η πρώτη ημέρα στη Βουλή - Ονομαστική ψηφοφορία την Παρασκευή

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με οξείες αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις, εντάσεις και πέντε ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ξεκίνησε χθες η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, που κορυφώνεται αύριο, Παρασκευή, με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, με τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη να υποστηρίζει πως το νομοσχέδιο «είναι απολύτως συμβατό με το συνταγματικό κείμενο».

Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας παραμένει το ζήτημα της συνταγματικότητας του σχεδίου νόμου, με τις πέντε ενστάσεις αντισυνταγματικότητας (από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη) να απορρίπτονται από την πλειοψηφία και την Νέα Αριστερά να επιχειρεί να αιφνιδιάσει πλειοψηφία και μειοψηφία, καλώντας ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης (πρόταση που έπεσε στο κενό).

«Η μοίρα αυτής της χώρα και η μοίρα του λαού της για εμάς και για εμένα δεν είναι ο φόβος τον οποίο κάποιοι κομίζετε σε αυτή τη χώρα ως κήνσορές του. Είναι το να αγκαλιάσουμε το μέλλον και να ανοιχτούμε σε αυτό», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, με τον ίδιο να προσθέτει ότι «μόνον εμείς και η Κούβα απαγορεύουμε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων».

Το λόγο είχε πάρει νωρίτερα ο πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι «τα πανεπιστήμια δεν είναι επιχειρήσεις, οι φοιτητές δεν είναι πελάτες. Δεν μπορούν λοιπόν να λειτουργούν Πανεπιστήμια ως επιχειρήσεις. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι πονηρή», με τον Υπουργό Παιδείας να του υπενθυμίζει την απόπειρα του υπουργού Παιδείας -επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (2018)- Κώστα Γαβρόγλου, να αναγνωρίσει όλα τα πτυχία διεθνών οργανισμών ως απολύτως νόμιμα: «Το 2018 ο Γαβρόγλου έφερε μία διάταξη που αναγνώριζε όλα τα πτυχία διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στην Ελλάδα ως απολύτως νόμιμα. Αυτή αφαιρέθηκε μετά από ντιμπέιτ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διαφώνησε μαζί του ο Φίλης».

Πυρά Πιερρακάκη για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

Τα αιχμηρά σχόλια του υπουργού Παιδείας προκάλεσε η στάση της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο νομοσχέδιο, καθώς παρά την διαχρονική του στάση υπέρ των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, αναμένεται να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. «Πρώτη φορά στα χρονικά που εθνικό κοινοβούλιο θα πει ότι υποχωρεί το εθνικό σύνταγμα ενόψει υποτιθέμενης σύγκρουσης με το ενωσιακό δίκαιο», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να σηκώνει το γάντι και να απαντά δηκτικά «Κύριε Δουδωνή ήταν χάρμα να σας ακούω να διαφωνείτε με τον κ. Βενιζέλο τον κ. Αλιβιζάτο, χάρμα. Όταν ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε στις 20 Δεκεμβρίου "δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων αρκεί το ν/σ να μην είναι σε βάρος των δημοσίων" γνώριζε και τις συνταγματικές γνωμοδοτήσεις πάνω στις οποίες βασίζεται το ν/σ. Εσείς χρησιμοποιείτε το σύνταγμα ως φύλλο συκής».

Το νήμα της αντιπαράθεσης έπιασε από το ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος, απαντώντας στον Υπουργό: «διαβάζοντας πιο σωστά την γνωμοδότηση που επικαλείστε, αυτός που διαφώνησε με τον Βενιζέλο είστε εσείς, πηγαίνοντας στη ΝΔ, τώρα δεν ξέρω τι είναι πιο χάρμα οφθαλμών, να σας βλέπουμε να υποδύεστε τον Θεμιστοκλή ή να υπερασπίζεστε τον Ευάγγελο Βενιζέλο από την θέση του Υπουργού της ΝΔ;». «Η απάντηση σας αντανακλά ένα άγχος. Για να καλύψετε τις 5 κυβιστήσεις των τελευταίων δυόμισι μηνών», σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο κόκκινο η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ - Πλεύσης Ελευθερίας

Κατά την διάρκεια πάντως της συζήτησης επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστρεψε τα βέλη της προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ανατρέχοντας στην εποχή των μνημονίων: «Η Πλεύση Ελευθερίας δημιουργήθηκε για να μην υπάρξουν ξανά τύποι σαν τον Αλ. Τσίπρα που με ωραία λόγια θα κοροϊδέψουν τον κόσμο που με λόγια μετά θα τα ανατρέψουν». «Ο Αλ. Τσίπρας δεν είναι ένας τύπος, όπως ακούστηκε πριν λίγο, διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας», απάντησε σε έντονο ύφος ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής με την διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.