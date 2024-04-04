Στίγκας: Έπρεπε να στοχοποιηθούν οι Σπαρτιάτες

«Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος της κυβέρνησης με τους τραγικούς χειρισμούς της σε σωρεία σημαντικών κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων, εξαιτίας των οποίων η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ασφυκτιά, οι «Σπαρτιάτες" έπρεπε να στοχοποιηθούν, προκειμένου η κοινή γνώμη να αποπροσανατολιστεί με την ποινική δίωξη, έστω και σε βαθμό πλημμελήματος, εναντίον των βουλευτών του κόμματος προς δημιουργία εντυπώσεων και εκφοβισμού» τόνισε, πριν από λίγο, ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των βουλευτών των "Σπαρτιατών".

«Παράλληλα, η δίωξη αυτή» προσέθεσε ο κ.Στίγκας «αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας χάσει κάθε ίχνος σεβασμού προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν διστάζει να εργαλειοποιεί την ποινική δικαιοσύνη και τα συστημικά μέσα που προδικάζουν δικαστικές αποφάσεις, για να εξουδετερώσει όποιους πολιτικούς αντιπάλους της φοβάται. Ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των "Σπαρτιατών" στηρίζω και αγκαλιάζω όλους τους βουλευτές του κόμματος, ώστε να βαδίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι την τελική νίκη για την Ελλάδα και τους Έλληνες» κατέληξε ο πρόεδρος του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

