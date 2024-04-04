Ποινική δίωξη στους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών - Δίωξη και στον Ηλία Κασιδιάρη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Παραγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων για εξαπάτηση των εκλογέων σε βάρος έντεκα βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών, πλην του επικεφαλής του, Βασίλειου Στίγκα, έδωσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δρομολογώντας με την κίνηση της ποινικές και πολιτικές εξελίξεις, που ενδέχεται να μεταβάλουν την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, που διενήργησε προσωπικά έρευνα μετά από τις δημόσιες καταγγελίες του επικεφαλής των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για έκνομες παρασκηνιακές ενέργειες στο κόμμα του, έδωσε παραγγελία για ποινική δίωξη για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος στον Διευθύοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η δίωξη, σύμφωνα με πληροφορίες,θα αφορά τους έντεκα βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα Σπαρτιάτες κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, εκτός από τον Βασίλειο Στίγκα, αλλά και τον έγκλειστο της Χρυσής Αυγής Ηλία Kασιδιάρη, που παραγγέλλεται να διωχθεί ποινικά ως ηθικός αυτουργός της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, καθώς από την εισαγγελική έρευνα, προέκυψε, ότι αυτός ήταν ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος των Σπαρτιατών, αυτός κινούσε τα νήματα, καθοδηγώντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκλογική του κάθοδο αλλά και την εκλογή των βουλευτών του στη Βουλή.

Η δίωξη Κασιδιάρη ως ηθικού αυτουργού, δηλαδή ως υποκρυπτόμενου επικεφαλής των Σπαρτιατών, στηρίχθηκε στην ύπαρξη στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ότι είχε συνεχείς επαφές μέσα από τη φυλακή με υποψήφιους βουλευτές των Σπαρτιατών και ότι είχε αυτός αναλάβει την καθοδήγηση και την πολιτική τους στήριξη, κάτι που η νομοθεσία το απαγορεύει, τόσο για τον ίδιον όσο και για άλλους εγκλείστους της ΧΑ που έχουν καταδίκες ως εγκληματική οργάνωση.

Εκτός όμως από τον Ηλία Κασιδιάρη και τους βουλευτές των Σπαρτιατών που θα διωχθούν ποινικά μετά την παραγγελία της κυρίας Αδειλίνη, παραγγελία για δίωξη δόθηκε και για τον δικηγόρο Σωτήριο Μεταξά, καθώς μετείχε, όπως προέκυψε από την έρευνα στις επαφές του Ηλία Κασιδιάρη με τους υποψήφιους και μετέπειτα βουλευτές του κόμματος «Σπαρτιάτες». Ο Σωτήριος Μεταξάς διώκεται για συνέργεια στην εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Η έρευνα που κατέληξε σε διώξεις για τους Σπαρτιάτες,δρομολογήθηκε πριν από μήνες, όταν ο επικεφαλής του κόμματος Βασίλης Στίγκας δημόσια κατήγγειλε παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες στο κόμμα του, κάνοντας λόγο για Greek Mafia και "Don Corleone» φωτογραφίζοντας τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο Βασίλης Στίγκας κατέθεσε δύο φορές στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που παρενέβη μετά τις καταγγελίες του και ανέλαβε προσωπικά την έρευνα, ενώ εξηγήσεις ως ύποπτοι έδωσαν όλοι οι βουλευτές του κόμματός του αλλά και ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης που είναι πλέον τυπική διαδικασία, η κατηγορία για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, η κατηγορία είναι σε βαθμό πλημμελήματος, έχει ενδιαφέρον πως θα εξελιχθούν τα πράγματα καθώς αναμένεται και η απόφαση που Εκλογοδικείου ( Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου) στο οποίο ήδη έχουν εκδικαστεί προσφυγές για τη νομιμότητα συμμετοχής στη Βουλή του κόμματος των Σπαρτιατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του ΑΕΔ αναμένεται ως τον Ιούνιο, καθώς τότε φεύγει, λόγω συνταξιοδότησης η Πρόεδρος του ΣτΕ Ευαγγελία Νίκα που προήδρευσε του Δικαστηρίου και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί.

Tι σηματοδοτεί η δίωξη

Η πιθανότητα με την απόφαση του Εκλογοδικείου να ακυρωθεί η εκλογή των βουλευτών των Σπαρτιατών εκτιμάται ως εξαιρετικά σημαντική σε συνάρτηση και με τις ποινικές εξελίξεις, και σε αυτή την περίπτωση, το σενάριο να μοιραστούν στα άλλα κόμματα οι βουλευτικές τους έδρες θεωρείται πολύ πιθανό. Αν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, το κυβερνών κόμμα θα αυξήσει τη βουλευτική του παρουσία, ενώ έδρες θα πάρουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι βουλευτές για τους οποίους παραγγέλλεται ποινική δίωξη είναι.

1. Αθανάσιος ΧΑΛΚΙΑΣ,

2. Χαράλαμπος ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ

3. Γεώργιος ΜΑΝΟΥΣΟΣ,

4. Αλέξανδρος ΖΕΡΒΕΑΣ,

5. Ιωάννης ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ,

6. Διονύσιος ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

7. Γεώργιος ΑΣΠΙΩΤΗΣ

8. Μιχαήλ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ

9. Ιωάννης ΚΟΝΤΗΣ

10. Πέτρος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και

11. Κωνσταντίνος ΦΛΩΡΟΣ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.